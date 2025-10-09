Language
    GATE 2026: गेट एग्जाम के लिए लेट फीस के साथ आवेदन की लास्ट डेट आज, तुरंत कर लें अप्लाई, परीक्षा इन डेट्स में होगी आयोजित

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 12:06 PM (IST)

    गेट 2026 में शामिल होने के लिए लेट फीस के साथ फॉर्म भरने की लास्ट डेट आज यानी 9 अक्टूबर निर्धारित है। ऐसे में जो छात्र किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर सके हैं और इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वे तुरंत ही फॉर्म भर लें। गेट परीक्षा का आयोजन 7, 8, 14 एवं 15 फरवरी 2026 को करवाया जायेगा।

    GATE 2026 के लिए तुरंत कर लें अप्लाई, आज है लास्ट डेट।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE 2026) के लिए आवेदन की लास्ट डेट (लेट फीस के साथ) आज यानी 9 अक्टूबर 2025 निर्धारित है। ऐसे में जो छात्र अभी तक किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर सके हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। आज के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

    कितनी लगेगी लेट फीस

    लेट फीस के साथ फॉर्म भरने पर अभ्यर्थियों को 500 रुपये का अतिरिक्त शुल्क जमा करना होगा। ऐसे में सामान्य वर्ग को 2500 रुपये एवं एससी/ एसटी/ पीडब्ल्यूडी वर्ग को 1500 रुपये का भुगतान करना होगा। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।

    इन स्टेप्स को फॉलो कर ऑनलाइन भरे फॉर्म

    • गेट 2026 एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाएं।
    • वेबसाइट के होम पेज पर "एप्लीकेशन पोर्टल" पर क्लिक करें।
    • इसके बाद पहले रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
    • रजिस्ट्रेशन होने के बाद अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा करें।
    • इसके बाद कैटेगरी के अनुसार निर्धारित फीस जमा करें।
    • अंत में पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
    GATE 2026 Registration Form Link

    फॉर्म भरने के लिए पात्रता एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज

    इस प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए छात्र स्नातक डिग्री कार्यक्रम के तीसरे या उच्चतर वर्ष में अध्ययन कर रहा हो या जिन्होंने इंजीनियरिंग/ प्रौद्योगिकी/ वास्तुकला/ विज्ञान/ वाणिज्य/ कला/ मानविकी में कोई भी सरकारी डिग्री प्राप्त कर ली है वे आवेदन कर सकते हैं।
    आवेदन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज सभी शैक्षणिक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही रंगीन पासपोर्ट फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, फोटो आईडी और कैटेगरी प्रमाण पत्र जहां भी लागू हो, जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के पास वैलिड फोटो आईडी जमा करना होगा जिसके लिए आपके पास फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि हैं।

    कब होगी परीक्षा

    जो भी छात्र गेट 2026 एग्जाम के लिए आवेदन करेंगे उनकी परीक्षा 7, 8, 14 एवं 15 फरवरी 2026 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जायेगा। एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से कुछ दिन पूर्व डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे। रिजल्ट की घोषणा 19 मार्च 2025 को की जाएगी।

