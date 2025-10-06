UPSC CDS Result 2025: यूपीएससी सीडीएस-2 रिजल्ट कब होगा जारी, यहां चेक करें लेटेस्ट अपडेट
संघ लोक सेवा आयोग की ओर से यूपीएससी सीडीएस 2 परीक्षा का रिजल्ट इस माह के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आने की उम्मीद है। रिजल्ट की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर की जाएगी। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे वे एसएसबी इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपीएससी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन (CDS 2) में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से परिणाम की घोषणा अक्टूबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में जारी होने का अनुमान है। नतीजों की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर की जाएगी। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी होगा जिसमें सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर एवं नाम दर्ज होंगे।
सफल अभ्यर्थी अगले चरण के लिए होंगे क्वालीफाई
जो भी उम्मीदवार लिखित परीक्षा में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करके सफलता प्राप्त करेंगे उनको भर्ती के अगले चरण एसएसबी इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस चरण के बाद अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। एसएसबी इंटरव्यू शेड्यूल रिजल्ट जारी होने के बाद साझा किया जायेगा।
सीडीएस 2 रिजल्ट चेक करने का तरीका
- यूपीएससी सीडीएस रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर What’s New सेक्शन में रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब अगले पेज पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद स्क्रीन पर रिजल्ट ओपन हो जायेगा जिसमें आप अपना रोल नंबर/ नाम चेक कर सकेंगे।
कब हुई थी परीक्षा
यूपीएससी सीडीएस एग्जाम का आयोजन 14 सितंबर 2025 को करवाया गया था। परीक्षा तीन शिफ्ट में आयोजित की गई थी। पहली शिफ्ट में अंग्रेजी विषय की परीक्षा (सुबह 9 से 11 बजे), दूसरी शिफ्ट की परीक्षा जनरल नॉलेज (दोपहर 12:30 से 2:30 बजे) और तीसरी शिफ्ट की परीक्षा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स विषय के लिए आयोजित हुई जिसके लिए टाइमिंग शाम 4 से 6 बजे तक निर्धारित थी।
भर्ती विवरण
इस भर्ती के माध्यम से कुल 453 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। इसमें से इंडियन मिलिट्री एकेडमी (IMA) के लिए 100 पद, इंडियन नवल एकेडमी (INA) के लिए 26 पद, एयर फोर्स के लिए 32 पद और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (OTA) के लिए 295 पद आरक्षित हैं। भर्ती से जुड़ी विस्तृत डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।