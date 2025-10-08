Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UPSC CDS 2 Result 2025: कब और कहां चेक कर सकेंगे यूपीएससी सीडीएस रिजल्ट, पढ़ें पूरी अपडेट

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 05:05 PM (IST)

    यूपीएससी की ओर से जल्द ही सीडीएस 2 रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर मेरिट लिस्ट के रूप में जारी होंगे जिसमें उम्मीदवारों का रोल नंबर/ नाम होगा। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को एसएससी इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई माना जायेगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    UPSC CDS 2 Result 2025 जल्द जारी होने की उम्मीद।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन (CDS 2) का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 14 सितंबर 2025 को करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद से ही अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है ताकी वे भर्ती के अगले चरण की तैयारियां कर सकें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में जारी होने का अनुमान है। हालांकि, अभी तक इस बारे में कोई भी ऑफिशियल डिटेल साझा नहीं की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट

    यूपीएससी की ओर से रिजल्ट मेरिट लिस्ट के रूप में केवल ऑनलाइन माध्यम से यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी होगा। किसी भी परीक्षार्थी को पर्सनल रूप से रिजल्ट की डिटेल साझा नहीं जाएगी। रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी नीचे दी जा रही स्टेप्स को फॉलो कर आसानी से परिणाम की जांच कर सकेंगे-

    • स्टेप 1: यूपीएससी सीडीएस रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा।
    • स्टेप 2: वेबसाइट के होम पेज पर What’s New सेक्शन में रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • स्टेप 3: अब अगले पेज पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • स्टेप 4: इसके बाद स्क्रीन पर रिजल्ट ओपन हो जायेगा जिसमें आप अपना रोल नंबर/ नाम चेक कर सकेंगे।

    रिजल्ट के कैटेगरी वाइज कटऑफ होगा जारी

    यूपीएससी की ओर से रिजल्ट जारी होने के साथ ही कैटेगरी के अनुसार कटऑफ भी जारी कर दिया जायेगा। जो उम्मीदवार परीक्षा में निर्धारित कटऑफ प्राप्त करेंगे वे भर्ती के अगले चरण एसएसबी इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किये जाएंगे। एसएससी इंटरव्यू के बाद अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट जारी होगी। जिन अभ्यर्थियों का नाम अंतिम लिस्ट में होगा उनको रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

    कितने पदों पर होगी भर्ती

    इस भर्ती के जरिये कुल 453 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से इंडियन मिलिट्री एकेडमी (IMA) के लिए 100 पद, इंडियन नवल एकेडमी (INA) के लिए 26 पद, एयर फोर्स के लिए 32 पद और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (OTA) के लिए 295 पद आरक्षित हैं। भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।

    यह भी पढ़ें- इंडियन कोस्ट गार्ड में 10th, 12th पास युवाओं के पास सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, इस डेट तक ऑफलाइन भर सकते हैं फॉर्म