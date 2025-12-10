Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UPSC CDS 1 2026: सीडीएस 1 के लिए आज जारी हो सकता है नोटिफिकेशन, यहां देखें पूरी जानकारी

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 04:45 PM (IST)

    यूपीएससी की ओर से सीडीएस 1 के लिए आज नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। उम्मीदवार जल्द ही सीडीएल 1 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। उम्मीदवार आवेदन ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    UPSC CDS 1 2026: ऐसे कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल संघ लोक सेवा आयोग की ओर से कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज (UPSC CDS 1 2026) भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आज यानी 10 दिसंबर को जारी किया जा सकता है। यूपीएससी की ओर से सीडीएस 1 नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उम्मीदवार सीडीएस 1 के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in कर एक्टिव कर दी जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UPSC CDS 1 2026ऐसे कर सकेंगे सीडीएस 1 के लिए अप्लाई

    जो उम्मीदवार सीडीएस 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वे यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।

    • ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर विजिट करना होगा।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर क्रिएट अकाउंट लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • अब मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान से भरना होगा।
    • इसके बाद निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा।
    • अब अंत में फॉर्म सबमिट करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से भर लें।

    आवेदन करने के लिए जरूरी योग्यता

    सीडीएस में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग या गणित और भौतिक विषय में स्नातक की डिग्री पूरी की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, एसएसबी इंटरव्यू, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और गणित विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा कुल दो घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी। 

    एप्लीकेशन फीस

    आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान करना अनिवार्य है। एप्लीकेशन फीस 200 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा, एससी एवं एसटी और महिला अभ्यर्थियों को एप्लीकेशन फीस में छूट प्रदान की गई है। 

    जो उम्मीदवार सीजीएस 1 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि नोटिफिकेशन देखने के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें। 

    यह भी पढ़ें: UP Police SI Result 2025 OUT: यूपी पुलिस एसआई एएसआई परीक्षा का रिजल्ट जारी, डायरेक्ट यहां से करें डाउनलोड