UP Police SI Result 2025 OUT: यूपी पुलिस एसआई एएसआई परीक्षा का रिजल्ट जारी, डायरेक्ट यहां से करें डाउनलोड
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस UP Police SI, ASI की लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे। अब वे अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर और जन्मतिथि का उपयोग करना होगा।
UP Police SI Result 2025 OUT: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट
यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) परीक्षा का रिजल्ट आज यानी 10 दिसंबर को जारी कर दिया गया है। ऐसे में उम्मीदवारों की मदद के लिए यहां रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए आसान स्टेप्स बताए गए हैं।
- यूपी पुलिस एसआई और एएसआई लिखित परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर नोटिस सेक्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद 'UP Police SI, ASI Result 2025' लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नबंर और जन्मतिथि को दर्ज करें।
- लॉगिन डिटेल्स को दर्ज करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
