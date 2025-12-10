UP Police SI Result 2025 OUT: यूपी पुलिस एसआई एएसआई परीक्षा का रिजल्ट जारी, डायरेक्ट यहां से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस UP Police SI, ASI की लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे। अब वे अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर और जन्मतिथि का उपयोग करना होगा।