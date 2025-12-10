UP Police Result 2025 Link: यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा का रिजल्ट एवं कटऑफ जारी, Scorecard यहां करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) की ओर से यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जिन भी उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा में भाग लिया था वे तुरंत ही यूपीपीबीपीबी की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से नतीजे चेक कर सकते हैं। स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को कैंडिडेट लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।

आपको बता दें कि यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा का आयोजन 1 नवंबर 2025 को राज्य के निर्धारित सेंटर्स पर करवाया गया था। इसके बाद प्रश्न पत्र पर दर्ज आपत्तियों के निराकरण के बाद अब लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है।

रिजल्ट चेक करने की स्टेप्स यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती 2025 रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर टॉप नोटिस में कंप्यूटर ऑपरेटर रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें।

अगले पेज पर कैंडिडेट लॉग इन पर क्लिक करें।

रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके साइन इन बटन पर क्लिक करें।

इसके बाद आपका परिणाम स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। UP Police Computer Operator Result 2025 Link

परिणाम जारी होने के साथ कटऑफ भी जारी नतीजे जारी होने के साथ ही UPPBPB की ओर से कटऑफ भी जारी कर दिया गया है। कैटेगरी वाइज निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भर्ती के अगले चरण कंप्यूटर टंकण परीक्षा (कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट) के लिए आमंत्रित किये जायेंगे।

वर्ग के अनुसार कटऑफ नोटिफिकेशन में साझा डिटेल के मुताबिक अनारक्षित (UR) वर्ग का कटऑफ 135.8490528, आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग का कटऑफ 119.4968520, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का कटऑफ 125.78616, अनुसूचित जाति (SC) का कटऑफ 113.207544 और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग का कटऑफ 81.761004 रहा है। महिला वर्ग एवं एक्स सर्विसमैन के लिए कैटेगरी वाइज कटऑफ अलग निर्धारित किया गया है जिसकी डिटेल आप नीचे इमेज से चेक कर सकते हैं।