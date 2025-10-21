UPPSC RO ARO: यूपी आरओ एआरओ मेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से समीक्षा अधिकारी (RO) एवं सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) भर्ती मेंस एग्जाम के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है जो निर्धारित अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित है। जिन भी अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त की है वे तय तिथियों में ऑनलाइन माध्यम से यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म की हार्ड कॉपी 7 नवंबर तक डाउनलोड की जा सकती है।

एप्लीकेशन प्रॉसेस आवेदन के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाना है। इसके बाद Home Page पर "Fill online details for Advt. NO. A7/E-1/2023, SAMIKSHA ADHIKARI! SAHAVAK SAMIKSHA ADHIKARI ETC. (Mains) Exam-2023 पर क्लिक करें। इसके बाद Click here to Authenticate पर क्लिक करके OTR No. पासवर्ड दर्ज करके जानकारी दर्ज कर लें। Applicant Dashboard में जाकर Check Latest Status पर क्लिक करें। इसके बाद "Proceed for fee Deposition" पर क्लिक करने से फीस पेमेंट पेज ओपन होगा। इसके बाद बैंक सेलेक्ट कर फीस जमा करें और फॉर्म को सबमिट कर दें।

पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर उसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करके निर्धारित पते "पूर्व सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (परीक्षा अनुभाग 4), 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग, प्रयागराज, पिन कोड नंबर 211018" पर स्वयं पंजीकृत डाक से जमा करना होगा।