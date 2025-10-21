Language
    UPPSC RO ARO: यूपी आरओ एआरओ मेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 03:52 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से UPPSC RO ARO Mains Exam 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है जो 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। प्रीलिम एग्जाम में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मेंस एग्जाम में भाग लेने के लिए तय तिथियों में फॉर्म भर सकते हैं।

    UPPSC RO ARO Mains Application Form 2025 

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से समीक्षा अधिकारी (RO) एवं सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) भर्ती मेंस एग्जाम के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है जो निर्धारित अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित है। जिन भी अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त की है वे तय तिथियों में ऑनलाइन माध्यम से यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म की हार्ड कॉपी 7 नवंबर तक डाउनलोड की जा सकती है।

    एप्लीकेशन प्रॉसेस

    आवेदन के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाना है। इसके बाद Home Page पर "Fill online details for Advt. NO. A7/E-1/2023, SAMIKSHA ADHIKARI! SAHAVAK SAMIKSHA ADHIKARI ETC. (Mains) Exam-2023 पर क्लिक करें। इसके बाद Click here to Authenticate पर क्लिक करके OTR No. पासवर्ड दर्ज करके जानकारी दर्ज कर लें। Applicant Dashboard में जाकर Check Latest Status पर क्लिक करें। इसके बाद "Proceed for fee Deposition" पर क्लिक करने से फीस पेमेंट पेज ओपन होगा। इसके बाद बैंक सेलेक्ट कर फीस जमा करें और फॉर्म को सबमिट कर दें।

    पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर उसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करके निर्धारित पते "पूर्व सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (परीक्षा अनुभाग 4), 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग, प्रयागराज, पिन कोड नंबर 211018" पर स्वयं पंजीकृत डाक से जमा करना होगा।

    • UPPSC RO ARO Mains Application Form 2025
    • नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
    UPPSC RO ARO Mains Application Form

    पदानुसार सफल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या

    रिजल्ट जारी होने के साथ ही मुख्य परीक्षा के लिए सफल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। यूपीपीएससी की ओर से दी गई डिटेल के मुताबिक समीक्षा अधिकारी (RO) के 338 पदों के सापेक्ष 6,093 उम्मीदवार, सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) के 79 पदों के सापेक्ष 1,386 और सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) के 2 पदों के सापेक्ष 30 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

