    UPPSC PCS Result Date 2025: कब आएगा यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट, जानें संभावित डेट

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 03:44 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जल्द ही UPPSC PCS Prelims Result 2025 जारी किया जा सकता है। नतीजों के साथ ही कटऑफ भी जारी किया जायेगा। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे वे मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।

    UPPSC PCS Result Date 2025 जल्द होगा जारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2025 का आयोजन राज्यभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 12 अक्टूबर को करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद आयोग की ओर से प्रोविजनल आंसर की जारी की गई जिस पर 25 अक्टूबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया गया है। अब एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है जो खत्म होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से UPPSC PCS Result 2025:जल्द ही जारी किया जायेगा।

    कहां से चेक कर सकेंगे रिजल्ट

    आयोग की ओर से यूपी पीसीएस रिजल्ट केवल ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic पर जारी किया जायेगा। किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से नतीजों की जानकारी नहीं दी जाएगी। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी होगा जिसमें सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर दर्ज होंगे। नतीजे जारी होते ही अभ्यर्थी नीचे दी जा रही स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से परिणाम की जांच कर सकेंगे-

    • स्टेप 1: यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम रिजल्ट 2025 जारी होते ही सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर विजिट करना होगा।
    • स्टेप 2: होम पेज पर व्हाट्स न्यू सेक्शन में जाकर रिजल्ट के एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • स्टेप 3: इसके बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जिसे आप डाउनलोड कर लें।
    • स्टेप 4: अब आप इसमें अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं।
    UPPSC PCS Result 2025

    सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में भाग लेने के लिए होंगे क्वालीफाई

    यूपीपीएससी की ओर से नतीजे जारी होने के साथ ही कैटेगरी वाइज कटऑफ भी जारी किया जायेगा। जो अभ्यर्थी परीक्षा में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त कर लेंगे वे मुख्य परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र माने जायेंगे। मुख्य परीक्षा संपन्न होने के बाद अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल होना होगा। अंत में अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी।
    जिन अभ्यर्थियों का नाम अंतिम लिस्ट में होगा उन्हें रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इस भर्ती के जरिये कुल 200 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।

