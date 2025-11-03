UPPSC PCS Result Date 2025: कब आएगा यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट, जानें संभावित डेट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2025 का आयोजन राज्यभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 12 अक्टूबर को करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद आयोग की ओर से प्रोविजनल आंसर की जारी की गई जिस पर 25 अक्टूबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया गया है। अब एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है जो खत्म होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से UPPSC PCS Result 2025:जल्द ही जारी किया जायेगा।

कहां से चेक कर सकेंगे रिजल्ट आयोग की ओर से यूपी पीसीएस रिजल्ट केवल ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic पर जारी किया जायेगा। किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से नतीजों की जानकारी नहीं दी जाएगी। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी होगा जिसमें सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर दर्ज होंगे। नतीजे जारी होते ही अभ्यर्थी नीचे दी जा रही स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से परिणाम की जांच कर सकेंगे-