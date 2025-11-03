UGC NET Form 2025: यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम के लिए आवेदन की लास्ट डेट नजदीक, तुरंत कर लें अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारियों में लगे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। UGC NET December 2025 के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 7 नवंबर निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी अभी तक किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर सके हैं वे अंतिम दिनों में होने वाली समस्याओं से बचने के लिए तुरंत ही आवेदन कर लें।

एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर भरा जा सकता है।

कौन कर सकता है अप्लाई यूजीसी नेट दिसंबर एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थी का संबंधित विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन पास या अंतिम वर्ष में अध्ययनरत होना चाहिए। 4 वर्षीय ग्रेजुएशन करने वाले अभ्यर्थी भी इस एग्जाम में भाग लेने के लिए पात्र हैं। इसके अलावा JRF के लिए आवेदन करने पर अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 31 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। NET के लिए ऊपरी उम्र का कोई बंधन नहीं है।

इन स्टेप्स को फॉलो कर स्वयं कर सकते हैं अप्लाई सभी इच्छुक अभ्यर्थियों को बता दें कि वे स्वयं ही इस घर बैठे इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन का लिंक एवं स्टेप्स नीचे दी जा रही हैं-