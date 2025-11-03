UGC NET Form 2025: यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम के लिए आवेदन की लास्ट डेट नजदीक, तुरंत कर लें अप्लाई
यूजीसी नेट एग्जाम के लिए आवेदन की लास्ट डेट नजदीक है, ऐसे में इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी बिना देरी करते हुए ऑफिशियल वेबसाइट या इस पेज से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसमें 10 से 12 नवंबर तक करेक्शन किया जा सकेगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारियों में लगे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। UGC NET December 2025 के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 7 नवंबर निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी अभी तक किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर सके हैं वे अंतिम दिनों में होने वाली समस्याओं से बचने के लिए तुरंत ही आवेदन कर लें।
एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर भरा जा सकता है।
कौन कर सकता है अप्लाई
यूजीसी नेट दिसंबर एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थी का संबंधित विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन पास या अंतिम वर्ष में अध्ययनरत होना चाहिए। 4 वर्षीय ग्रेजुएशन करने वाले अभ्यर्थी भी इस एग्जाम में भाग लेने के लिए पात्र हैं। इसके अलावा JRF के लिए आवेदन करने पर अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 31 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। NET के लिए ऊपरी उम्र का कोई बंधन नहीं है।
इन स्टेप्स को फॉलो कर स्वयं कर सकते हैं अप्लाई
सभी इच्छुक अभ्यर्थियों को बता दें कि वे स्वयं ही इस घर बैठे इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन का लिंक एवं स्टेप्स नीचे दी जा रही हैं-
- यूजीसी नेट फॉर्म 2025 भरने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाएं।
- वेबसाइट के होम पेज पर LATEST NEWS में Registration for UGC-NET DEC 2025 is LIVE! पर क्लिक करें।
- अब नए पेज पर Register yourself for the above-mentioned examination पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
- रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी फॉर्म से जुड़ी अन्य डिटेल भरें।
- इसके बाद अभ्यर्थी फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करें।
- अब अंत में निर्धारित शुल्क जमा करें और फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
कितनी लगेगी फीस
आवेदन पत्र भरने के साथ कैटेगरी वाइज निर्धारित फीस जमा करना अनिवार्य है। बिना फीस जमा किये गए फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे और स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे। जनरल/ अनरिजर्व उम्मीदवारों को 1150 रुपये एवं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को 600 रुपये का भुगतान करना होगा। एससी/ एसटी/ पीएच वर्ग के लिए एप्लीकेशन फीस 325 रुपये तय की गई है। आवेदन शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई-चालान के माध्यम से किया जा सकता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।