    SSC CGL Tier 1 Result 2025: एसएससी सीजीएल रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद, डायरेक्ट लिंक ssc.gov.in पर होगा एक्टिवेट

    Updated: Sun, 02 Nov 2025 03:49 PM (IST)

    एसएससी की ओर से सीजीएल टियर 1 रिजल्ट जल्द ही जारी होने की संभावना है। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से पीडीएफ फॉर्मेट में ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होंगे। जो अभ्यर्थी टियर 1 एग्जाम में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त कर लेंगे वे दूसरे चरण की परीक्षा में भाग ले सकेंगे।

    SSC CGL result 2025 जल्द जारी होने की उम्मीद।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एसएससी सीजीएल 2025 टियर 1 एग्जाम का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। परिणाम ऑनलाइन माध्यम से एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी होगा। किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से परिणाम की जानकारी नहीं दी जाएगी। जो अभ्यर्थी पहले चरण की परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे केवल वे ही टियर 2 एग्जाम में भाग लेने के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।

    इन डेट्स में हुआ था एग्जाम

    एसएससी की ओर से सीजीएल टियर-1 परीक्षा का आयोजन 12 से 26 सितंबर और 14 अक्टूबर 2025 को करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद 16 अक्टूबर को प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी जिस पर 21 अक्टूबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया गया था। अब रिजल्ट जारी होने के साथ ही फाइनल आंसर की भी जारी कर दी जाएगी।

    डायरेक्ट लिंक ssc.gov.in पर होगा एक्टिव

    सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी होगा जिसका डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर एक्टिव होगा। इस सूची में सफल अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक दर्ज होंगे। नतीजे चेक करने निम्नलिखित हैं-

    • एसएससी सीजीएल रिजल्ट 2025 जारी होते ही उम्मीदवारों को सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट करना होगा।
    • वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को रिजल्ट से संबंधित पीडीएफ लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
    • अब आप इसे डाउनलोड करने के बाद इसमें अपना रोल नंबर चेक कर पाएंगे।
    SSC CGL Tier 1 Result

    भर्ती विवरण

    जो अभ्यर्थी पहले चरण की परीक्षा में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त कर लेंगे वे दूसरे चरण की परीक्षा (टियर 2) के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। इसके बाद अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट तैयार। इस भर्ती के माध्यम से कुल 14582 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए अभ्यर्थियों को समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।

