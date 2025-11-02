SSC CGL Tier 1 Result 2025: एसएससी सीजीएल रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद, डायरेक्ट लिंक ssc.gov.in पर होगा एक्टिवेट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एसएससी सीजीएल 2025 टियर 1 एग्जाम का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। परिणाम ऑनलाइन माध्यम से एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी होगा। किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से परिणाम की जानकारी नहीं दी जाएगी। जो अभ्यर्थी पहले चरण की परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे केवल वे ही टियर 2 एग्जाम में भाग लेने के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।

इन डेट्स में हुआ था एग्जाम एसएससी की ओर से सीजीएल टियर-1 परीक्षा का आयोजन 12 से 26 सितंबर और 14 अक्टूबर 2025 को करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद 16 अक्टूबर को प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी जिस पर 21 अक्टूबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया गया था। अब रिजल्ट जारी होने के साथ ही फाइनल आंसर की भी जारी कर दी जाएगी।

डायरेक्ट लिंक ssc.gov.in पर होगा एक्टिव सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी होगा जिसका डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर एक्टिव होगा। इस सूची में सफल अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक दर्ज होंगे। नतीजे चेक करने निम्नलिखित हैं-