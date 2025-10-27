UPPSC PCS Result 2025: यूपी पीसीएस प्रीलिम्स रिजल्ट कब और कहां होगा जारी, चेक करें अपडेट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2025 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। यूपीपीएससी की ओर से परिणाम की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic पर जारी किया जायेगा। जिन भी अभ्यर्थियों का रोल नंबर मेरिट लिस्ट में दर्ज होगा वे मुख्य एग्जाम के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।

आपको बता दें कि यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर को करवाया गया था जिसमें 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चयन प्रक्रिया जो उम्मीदवार प्रीलिम एग्जाम में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करेंगे वे मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। मेंस एग्जाम में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को अंत में इंटरव्यू में शामिल होना होगा। सभी चरणों के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इस भर्ती के जरिये कुल 200 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।