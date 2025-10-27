Language
    UPPSC PCS Result 2025: यूपी पीसीएस प्रीलिम्स रिजल्ट कब और कहां होगा जारी, चेक करें अपडेट

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 05:23 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से पीसीएस प्रीलिम रिजल्ट 2025 जल्द ही जारी किया जा सकता है। नतीजे पीडीएफ फॉर्मेट में जारी होंगे जिसमें सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर दर्ज होंगे। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करेंगे वे मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।

    UPPSC PCS Result 2025 जल्द होगा जारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2025 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। यूपीपीएससी की ओर से परिणाम की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic पर जारी किया जायेगा। जिन भी अभ्यर्थियों का रोल नंबर मेरिट लिस्ट में दर्ज होगा वे मुख्य एग्जाम के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।
    आपको बता दें कि यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर को करवाया गया था जिसमें 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया था।

    चयन प्रक्रिया

    जो उम्मीदवार प्रीलिम एग्जाम में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करेंगे वे मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। मेंस एग्जाम में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को अंत में इंटरव्यू में शामिल होना होगा। सभी चरणों के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इस भर्ती के जरिये कुल 200 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

    प्रीलिम रिजल्ट चेक करने की स्टेप्स

    • यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाना होगा।
    • होम पेज पर व्हाट्स न्यू सेक्शन में जाकर रिजल्ट के एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जिसे आप डाउनलोड कर लें।
    • अब आप इसमें अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं।
    रिजल्ट के साथ कटऑफ होगा जारी

    नतीजे जारी होने के साथ ही आयोग की ओर से कटऑफ भी जारी किया जायेगा। कटऑफ अंक कैटेगरी के अनुसार अलग अलग निर्धारित होगा। तय अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में भाग ले पाएंगे। भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए अभ्यर्थियों को समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।

