    UPPSC PCS Result 2025: उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद, मेंस एग्जाम की तैयारियां कर दें तेज

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 12:43 PM (IST)

    यूपीपीएससी की ओर से पीसीएस प्रीलिम एग्जाम रिजल्ट जल्द ही जारी होने की संभावना है। नतीजों के साथ ही कैटेगरी वाइज कटऑफ भी जारी होगा। जो अभ्यर्थी तय कटऑफ अंक प्राप्त कर लेंगे केवल वे ही मेंस एग्जाम के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।

    UPPSC PCS Result 2025 जल्द होगा जारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2025 का आयोजन राज्यभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 12 अक्टूबर को करवाया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक परीक्षा में 6 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने भाग लिया था। अब इन सभी अभ्यर्थियों को अपना परिणाम जारी होने का इंतजार है जो जल्द ही खत्म होने की संभावना है। UPPSC PCS prelims Result 2025 ऑनलाइन माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic पर जारी होगा।

    मेरिट लिस्ट में दर्ज होगी ये डिटेल

    यूपीपीएससी की ओर से रिजल्ट मेरिट लिस्ट के रूप में जारी होगा जिसमें सफल अभ्यर्थियों रोल नंबर दर्ज होंगे। मेरिट लिस्ट जारी होने पर उम्मीदवार नीचे दी जा रही स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से नतीजे चेक कर सकेंगे-

    • स्टेप 1: यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम रिजल्ट 2025 जारी होते ही सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर विजिट करना होगा।
    • स्टेप 2: वेबसाइट के होम पेज पर व्हाट्स न्यू सेक्शन में जाकर रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • स्टेप 3: इसके बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जिसे आप डाउनलोड कर लें।
    • स्टेप 4: अब आप इसमें अपना रोल नंबर चेक कर सकेंगे।
    UPPSC PCS Result

    मेंस एग्जाम की तैयारियां कर दें तेज

    यूपीपीएससी की ओर से प्रीलिम एग्जाम में सफल होने वाले उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। इसलिए अभ्यर्थी इसमें सफल होने के लिए अभी से सिलेबस एवं पैटर्न को ध्यान में रखकर अपनी तैयारियों को तेज कर दें ताकी वे आसानी से इसमें सफलता प्राप्त कर सकेंगे।

    मुख्य परीक्षा में 8 वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न होंगे। सभी पेपर्स को मिलाकर पूर्णांक 1500 अंकों का होगा। परीक्षा में सामान्य हिंदी एवं निबंध के पेपर 150-150 अंकों के लिए होंगे। इसके अलावा 6 सामान्य अध्ययन के पेपर होंगे जो प्रत्येक 200-200 अंकों के लिए होंगे। मुख्य परीक्षा में सफल होने पर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में भाग लेना होगा। साक्षात्कार कुल 100 अंक के लिए होगा। इस भर्ती के माध्यम से कुल 200 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। 

