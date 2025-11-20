UPPSC PCS Result 2025: उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद, मेंस एग्जाम की तैयारियां कर दें तेज

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2025 का आयोजन राज्यभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 12 अक्टूबर को करवाया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक परीक्षा में 6 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने भाग लिया था। अब इन सभी अभ्यर्थियों को अपना परिणाम जारी होने का इंतजार है जो जल्द ही खत्म होने की संभावना है। UPPSC PCS prelims Result 2025 ऑनलाइन माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic पर जारी होगा।

मेरिट लिस्ट में दर्ज होगी ये डिटेल यूपीपीएससी की ओर से रिजल्ट मेरिट लिस्ट के रूप में जारी होगा जिसमें सफल अभ्यर्थियों रोल नंबर दर्ज होंगे। मेरिट लिस्ट जारी होने पर उम्मीदवार नीचे दी जा रही स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से नतीजे चेक कर सकेंगे-

स्टेप 3: इसके बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जिसे आप डाउनलोड कर लें।

इसके बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जिसे आप डाउनलोड कर लें। स्टेप 4: अब आप इसमें अपना रोल नंबर चेक कर सकेंगे। मेंस एग्जाम की तैयारियां कर दें तेज यूपीपीएससी की ओर से प्रीलिम एग्जाम में सफल होने वाले उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। इसलिए अभ्यर्थी इसमें सफल होने के लिए अभी से सिलेबस एवं पैटर्न को ध्यान में रखकर अपनी तैयारियों को तेज कर दें ताकी वे आसानी से इसमें सफलता प्राप्त कर सकेंगे।