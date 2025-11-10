Language
    UPPSC PCS Result 2025: यूपी पीसीएस प्रीलिम्स रिजल्ट uppsc.up.nic पर जल्द होगा जारी, देखें मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने की स्टेप्स

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 03:48 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जल्द ही UPPSC PCS Pre Result 2025 जारी किया जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षा में 6 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने भाग लिया था। जो अभ्यर्थी प्रीलिम एग्जाम में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करके सफलता प्राप्त करेंगे वे मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2025 का आयोजन राज्यभर ने निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 12 अक्टूबर को करवाया गया था जिसमें 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। अब इन सभी परीक्षार्थियों को रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है जो कभी भी खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोग की ओर से जल्द ही परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic पर जारी कर दिया जायेगा जिस अभ्यर्थी ऑनलाइन ही चेक कर सकेंगे।

    पीडीएफ फॉर्मेट में जारी होगा रिजल्ट

    यूपीपीएससी की ओर से रिजल्ट की घोषणा पीडीएफ फॉर्मेट जारी किया जायेगा जिसमें सफल अभ्यर्थियों रोल नंबर दर्ज होंगे। नतीजे जारी होने के साथ ही कटऑफ भी जारी कर दिया जायेगा। जो भी अभ्यर्थी निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करके मेरिट लिस्ट में जगह बनाएंगे वे ही मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।

    मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने की स्टेप्स

    • स्टेप 1: यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम रिजल्ट 2025 जारी होते ही सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर विजिट करना होगा।
    • स्टेप 2: वेबसाइट के होम पेज पर व्हाट्स न्यू सेक्शन में जाकर रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • स्टेप 3: इसके बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जिसे आप डाउनलोड कर लें।
    • स्टेप 4: अब आप इसमें अपना रोल नंबर चेक कर सकेंगे।
    UPPSC PCS Result

    मेंस एग्जाम पैटर्न

    प्रथम चरण की परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में भाग ले सकेंगे। इस परीक्षा में 8 वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न होंगे। सभी पेपर्स को मिलाकर पूर्णांक 1500 अंकों का होगा। परीक्षा में सामान्य हिंदी एवं निबंध के पेपर 150-150 अंकों के लिए होंगे। इसके अलावा 6 सामान्य अध्ययन के पेपर होंगे जो प्रत्येक 200-200 अंकों के लिए होंगे। मुख्य परीक्षा में सफल होने पर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में भाग लेना होगा। साक्षात्कार कुल 100 अंक के लिए होगा। इस भर्ती के माध्यम से कुल 200 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

