UPPSC PCS Result 2025: यूपी पीसीएस प्रीलिम्स रिजल्ट uppsc.up.nic पर जल्द होगा जारी, देखें मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने की स्टेप्स

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2025 का आयोजन राज्यभर ने निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 12 अक्टूबर को करवाया गया था जिसमें 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। अब इन सभी परीक्षार्थियों को रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है जो कभी भी खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोग की ओर से जल्द ही परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic पर जारी कर दिया जायेगा जिस अभ्यर्थी ऑनलाइन ही चेक कर सकेंगे।

पीडीएफ फॉर्मेट में जारी होगा रिजल्ट यूपीपीएससी की ओर से रिजल्ट की घोषणा पीडीएफ फॉर्मेट जारी किया जायेगा जिसमें सफल अभ्यर्थियों रोल नंबर दर्ज होंगे। नतीजे जारी होने के साथ ही कटऑफ भी जारी कर दिया जायेगा। जो भी अभ्यर्थी निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करके मेरिट लिस्ट में जगह बनाएंगे वे ही मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।