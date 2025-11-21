UPPSC PCS Result 2025: कभी भी जारी हो सकता है यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट, यहां uppsc.up.nic से कर सकेंगे डाउनलोड
यूपीपीएससी की ओर से जल्द ही UPPSC PCS Prelims Result 2025 जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकेंगे। साथ ही इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए 1500 अंकों की मुख्य परीक्षा आयोजित कराई जाएगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इस बार यूपीपीएससी पीसीएस 2025 की परीक्षा में लाखों उम्मीदवार शामिल हुए थे। हालांकि अब सभी उम्मीदवारों को यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है, जो कभी भी जारी किया जा सकता है। बता दें, यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर को ऑफलाइन मोड में किया गया था। परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित कराई गई थी। ऐसे में यूपी UPPSC की ओर से UPPSC PCS Prelims Result 2025 जल्द ही जारी किया जाएगा। बता दें, इस परीक्षा में लगभग छह लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे।
UPPSC PCS Result 2025: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट
यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। ऐसे में उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए यहां कुछ आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिनकी मदद से उम्मीदवार अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकेंगे।
- रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद उम्मीदवारों को 'UPPSC PCS Prelims Result 2025' पर क्लिक करना होगा।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
रिजल्ट जारी होने के बाद
यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपनी कैटेगरी के अनुसार कटऑफ मार्क्स देख सकेंगे। साथ ही इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए जल्द ही यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा में 8 पेपर आयोजित कराए जाएंगे, जिसमें दो पेपर निबंध व हिंदी और छह पेपर सामान्य अध्ययन के होंगे। यह परीक्षा कुल 1500 अंकों के लिए आयोजित कराई जाएगी। इसके अलावा, इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए 100 अंकों का साक्षात्कार आयोजित कराया जाएगा। बता दें, यूपी पीसीएस परीक्षा के जरिये कुल 200 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।
