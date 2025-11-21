UPPSC PCS Result 2025: कभी भी जारी हो सकता है यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट, यहां uppsc.up.nic से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इस बार यूपीपीएससी पीसीएस 2025 की परीक्षा में लाखों उम्मीदवार शामिल हुए थे। हालांकि अब सभी उम्मीदवारों को यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है, जो कभी भी जारी किया जा सकता है। बता दें, यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर को ऑफलाइन मोड में किया गया था। परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित कराई गई थी। ऐसे में यूपी UPPSC की ओर से UPPSC PCS Prelims Result 2025 जल्द ही जारी किया जाएगा। बता दें, इस परीक्षा में लगभग छह लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे।

UPPSC PCS Result 2025: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। ऐसे में उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए यहां कुछ आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिनकी मदद से उम्मीदवार अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकेंगे।