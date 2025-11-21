Language
    CCRAS Admit Card 2025: ग्रुप-ए, बी और सी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, 24 नवंबर से शुरू होगी परीक्षा

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 01:10 PM (IST)

    सीसीआरएएस की ओर से ग्रुप-ए, बी और सी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 24 नवंबर से लेकर 04 दिसंबर तक आयोजित कराई जाएगी।

    CCRAS Admit Card 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस (CCRAS) की ओर से ग्रुप-ए, बी और सी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने ग्रुप-ए, बी और सी परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था और बेसब्री से एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे थे, अब वे सीसीआरएएस की आधिकारिक वेबसाइट ccras.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, सीसीआरएएस की ओर से एडमिट कार्ड जारी करने से पहले 17 नवंबर को एग्जाम सिटी स्लिप भी जारी कर दी गई थी। अब उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

    CCRAS Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

    सीसीआरएएस ने ग्रुप-ए, बी और सी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ccras.nic.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'CCRAS Admit Card 2025 for Group A, B and C' लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन क्रेडेंशियल को दर्ज करें।
    • लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    परीक्षा पैटर्न

    इस परीक्षा में सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और सामान्य जागरूकता आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही परीक्षा 24 नवंबर से लेकर 04 दिसंबर तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित कराई जाएगी। 

    एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम, परीक्षा का नाम, परीक्षा केंद्र का नाम, रोल नबंर, जन्मतिथि, फोटो आदि की जांच अच्छे से कर लें। यदि एडमिट कार्ड में दी गई किसी भी जानकारी में कोई गलती पाई जाती है, तो इसके लिए तुरंत सीसीआरएएस से संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। इसके अलावा, परीक्षा वाले दिन एडमिट कार्ड व आईडी प्रूफ को अपने साथ जरूर लेकर जाएं। 

