MP SET 2025: राज्य पात्रता परीक्षा में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट एक्सटेंड, अप्लाई करने के लिए यहां देखें जरूरी योग्यता
एमपी सीईटी 2025 में रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 27 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन रजिस्ट्र्रेशन कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 11 जनवरी, 2026 को किया जाएगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य पात्रता परीक्षा (SET) 2025 में आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने किसी कारणवश अभी तक MP SET 2025 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, अब वे आधिकारिक वेबसाइट mponline.gov.in या mppsc.mp.gov.in पर जाकर एमपी सीईटी 2025 के लिए 27 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें, इससे पहले एमपी सीईटी 2025 में आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर थी, जिसे बढ़ाकर अब 27 नवंबर, 2025 कर दिया गया है।
इस दिन होगी परीक्षा
मध्य प्रदेश बोर्ड की ओर से राज्य पात्रता परीक्षा (SET) का आयोजन मध्य प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 11 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। यह परीक्षा 31 विषयों के लिए आयोजित कराई जाएगी।
आवेदन करने के लिए जरूरी योग्यता
एमपी राज्य पात्रता परीक्षा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर पूरी की हो या फिर उम्मीदवार स्नातकोत्तर में अंतिम वर्ष का छात्र होना चाहिए।
एप्लीकेशन फीस
MP SET 2025 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन फीस का भुगतान भी करना होगा। सामान्य वर्ग और मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपये, एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 250 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा, उम्मीदवारों को फॉर्म में करेक्शन करने के लिए 50 रुपये अतिरिक्त फीस का भुगतान करना होगा।
ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
एमपी सीईटी 2025 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mponline.gov.in या mppsc.mp.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'MP SET Registration 2025' लिंकपर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके ऑनलाइन फीस का भुगतान करें।
- फीस जमा करने के बाद दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
