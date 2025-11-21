MP SET 2025: राज्य पात्रता परीक्षा में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट एक्सटेंड, अप्लाई करने के लिए यहां देखें जरूरी योग्यता

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य पात्रता परीक्षा (SET) 2025 में आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने किसी कारणवश अभी तक MP SET 2025 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, अब वे आधिकारिक वेबसाइट mponline.gov.in या mppsc.mp.gov.in पर जाकर एमपी सीईटी 2025 के लिए 27 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें, इससे पहले एमपी सीईटी 2025 में आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर थी, जिसे बढ़ाकर अब 27 नवंबर, 2025 कर दिया गया है।

इस दिन होगी परीक्षा मध्य प्रदेश बोर्ड की ओर से राज्य पात्रता परीक्षा (SET) का आयोजन मध्य प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 11 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। यह परीक्षा 31 विषयों के लिए आयोजित कराई जाएगी। आवेदन करने के लिए जरूरी योग्यता एमपी राज्य पात्रता परीक्षा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर पूरी की हो या फिर उम्मीदवार स्नातकोत्तर में अंतिम वर्ष का छात्र होना चाहिए।