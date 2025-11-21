CLAT Exam Admit Card 2026: जल्द ही जारी होगा क्लैट परीक्षा का एडमिट कार्ड, इन स्टेप्स से कर सकेंगे चेक
क्लैट परीक्षा का एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा का आयोजन 07 दिसंबर, 2025 को किया जाएगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLUs) जल्द ही कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी करेगी। जिन अभ्यर्थियों ने (CLAT) परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर जल्द ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। बता दें, क्लैट परीक्षा एडमिट कार्ड से संबंधित अभी कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो क्लैट परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा।
ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड
कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड किसी समय भी जारी किए जा सकते है। ऐसे में उम्मीदवारों की मदद के लिए यहां एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं।
- क्लैट परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- अब वेबसाइट के होमेपज पर उम्मीदवारों को 'CLAT admit card 2026' लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नबंर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इस दिन होगी परीक्षा
क्लैट परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 07 दिसंबर को किया जाएगा। यह परीक्षा एक शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ऑफलाइन मोड में आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा दो घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों से 120 अंकों के 120 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लैट परीक्षा में अंग्रेजी भाषा, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, रीजनिंग आदि विषयो से सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा, परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी।
परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए वे समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in विजिट करते रहें।
