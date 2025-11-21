CLAT Exam Admit Card 2026: जल्द ही जारी होगा क्लैट परीक्षा का एडमिट कार्ड, इन स्टेप्स से कर सकेंगे चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLUs) जल्द ही कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी करेगी। जिन अभ्यर्थियों ने (CLAT) परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर जल्द ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। बता दें, क्लैट परीक्षा एडमिट कार्ड से संबंधित अभी कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो क्लैट परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा।