Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    RSSB NHM Result 2025 Out: राजस्थान एनएचएम परीक्षा का रिजल्ट जारी, इन स्टेप्स से डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 10:51 AM (IST)

    राजस्थान बोर्ड की ओर से NHM & RajMES परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट के साथ कटऑफ अंक भी डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 09 जून, 2025 को किया गया था।

    prefferd source google
    Hero Image

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से NHM & RajMES रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के जरिये 13398 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। आरएसएसबी की ओर से NHM & RajMES परीक्षा का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। उम्मीदवार आरएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट के साथ-साथ RSSB NHM & RajMES cut off 2025 भी डाउनलोड कर सकते हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    rssb result 2

     

    ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

    आरएसएसबी की ओर से NHM & RajMES परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए यहां रिजल्ट डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं।

    • रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
    • रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करने के बाद 'RSSB NHM & RajMES Result 2025' लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
    rssb result 3

     

    कटऑफ अंक भी जारी

    आरएसएसबी की ओर से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए रिजल्ट के साथ-साथ कैटेगरी वाइज कटऑफ अंक भी जारी कर दिए गए हैं। गैर-अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य वर्ग के लिए कटऑफ मार्क्स 285, एससी के लिए 264, एसटी के लिए 231, ईडब्ल्यूएस के लिए 270 और ओबीसी के लिए 276 कटऑफ अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य वर्ग के उम्मीदावारों के लिए कटऑफ अंक 250, एससी के लिए 246 और एसटी के लिए 214 कटऑफ अंक निर्धारित किया गया है। साथ ही परीक्षा का आयोजन राजस्थान के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 09 जून, 2025 को सुबह की पाली में किया गया था।

    रिजल्ट में करें इनकी जांच

    रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी करने के बाद उसमें परीक्षा में प्राप्त अंक, अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग व कैटेगरी की जांच अच्छे से कर लें।

    यह भी पढ़ें: IBPS Clerk Prelims result 2025: आईबीपीएसक्लर्कप्रारंभिकपरीक्षाकारिजल्टजारी, यहांसेकरें डाउनलोड