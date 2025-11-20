IBPS Clerk Prelims result 2025: खत्म होने वाला है क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट का इंतजार, यहां से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: आईबीपीएस क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 04, 05 और 11 अक्टूबर, 2025 को किया गया था। आईबीपीएस में क्लर्क बनने का सपना संजोय लाखों अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे। हालांकि अब अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा IBPS Clerk scorecard 2025 का इंतजार है, जो कभी भी जारी किया जा सकता है। बता दें, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से यह परीक्षा कुल 15684 पदों के लिए देशभर के विभिन्न एग्जाम सेंटर में आयोजित कराई थी। परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन पांच स्टेप्स से सकेंगे रिजल्ट चेक आईबीपीएस की ओर से क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट किसी समय भी जारी किया जा सकता है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकेंगे।

रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करना होगा।

अब वेबसाइट पर जाने के बाद रिजल्ट बटन पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आईबीपीएस क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट पर क्लिक करना होगा।

लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नबरं, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। कटऑफ मार्क्स भी जारी आईबीपीएस की ओर से प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट के साथ-साथ कटऑफ मार्क्स भी जारी किया जाएगा। उम्मीदवार अपनी कैटेगरी वाइज कटऑफ मार्क्स देख व डाउनलोड कर सकते हैं।