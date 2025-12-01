Language
    UPPSC PCS Result 2025: यूपी पीसीएस भर्ती पदों की संख्या बढ़कर हुई 920, प्रीलिम रिजल्ट जल्द जल्द जारी होने की उम्मीद

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 05:11 PM (IST)

    यूपीपीएससी की ओर से पीसीएस भर्ती के लिए पदों की संख्या 200 से बढ़ाकर 920 कर दी गई है। बढ़ाये गए पदों के अनुसार ही अब प्रीलिम रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। ऐसे में मुख्य परीक्षा के लिए ज्यादा अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जायेगा।

    UPPSC PCS Result 2025 ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर होगा जारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2025 का आयोजन 12 अक्टूबर को करवाया गया था जिसके बाद से ही अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही यह इंतजार खत्म हो जायेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से परिणाम की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic पर की जाएगी। नतीजे पीडीएफ फॉर्मेट में जारी होंगे जिसमें सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर दर्ज होंगे।

    प्रीलिम रिजल्ट से पदों की संख्या में हुई बढ़ोत्तरी

    प्रीलिम रिजल्ट जारी होने से पहले यूपीपीएससी की ओर से पदों की संख्या में वृद्धि की गई है। पहले जारी की गई नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले इस भर्ती के माध्यम से 200 पदों पर भर्ती प्रस्तावित थी, लेकिन अब आयोग इसे बढ़ाकर 920 पद किया जाएगा। इससे अब प्रीलिम एग्जाम में ज्यादा अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा का चांस मिलेगा।

    इन स्टेप्स से प्रीलिम रिजल्ट चेक कर सकेंगे चेक

    • यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम रिजल्ट जारी होते ही सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर विजिट करना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर व्हाट्स न्यू सेक्शन में जाकर रिजल्ट के एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जिसे आप डाउनलोड कर लें।
    • अब आप इसमें अपना रोल नंबर चेक कर सकेंगे।
    UPPSC PCS Result

    सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में ले पाएंगे भाग

    प्रीलिम रिजल्ट जारी होने के साथ ही यूपीपीएससी की ओर से कैटेगरी के अनुसार निर्धारित कटऑफ जारी किया जायेगा। जो भी अभ्यर्थी तय कटऑफ अंक प्राप्त कर लेंगे केवल वे भी भर्ती के अगले चरण मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। मेंस एग्जाम के बाद अभ्यर्थियों को अंतिम राउंड इंटरव्यू में भाग लेना होगा जिसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अंतिम लिस्ट में जगह बनाने वाले उम्मीदवारों को रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

