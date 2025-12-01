UPPSC PCS Result 2025: यूपी पीसीएस भर्ती पदों की संख्या बढ़कर हुई 920, प्रीलिम रिजल्ट जल्द जल्द जारी होने की उम्मीद

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2025 का आयोजन 12 अक्टूबर को करवाया गया था जिसके बाद से ही अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही यह इंतजार खत्म हो जायेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से परिणाम की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic पर की जाएगी। नतीजे पीडीएफ फॉर्मेट में जारी होंगे जिसमें सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर दर्ज होंगे।

प्रीलिम रिजल्ट से पदों की संख्या में हुई बढ़ोत्तरी प्रीलिम रिजल्ट जारी होने से पहले यूपीपीएससी की ओर से पदों की संख्या में वृद्धि की गई है। पहले जारी की गई नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले इस भर्ती के माध्यम से 200 पदों पर भर्ती प्रस्तावित थी, लेकिन अब आयोग इसे बढ़ाकर 920 पद किया जाएगा। इससे अब प्रीलिम एग्जाम में ज्यादा अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा का चांस मिलेगा।