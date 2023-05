UPPSC Prelims 2023: जारी हुए Answer Key उत्तर प्रदेश PCS प्रारंभिक परीक्षा के, 24 मई तक दर्ज कराएं आपत्ति

UPPSC PCS Prelims 2023 Official Answer Key: उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित हुए उम्मीदवारों के लिए अपडेट। उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2023 का आयोजन 14 मई को जारी किए जाने के तीन बाद ही यूपी राज्य लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने आधिकारिक उत्तर-कुंजियां (Official Answer Key) जारी कर दी हैं। आयोग द्वारा बुधवार, 17 मई 2023 को जारी अधिसूचना के मुताबिक यूपी पीसीएस प्रिलिम्स आंसर-की 2023 को उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट, uppsc.up.nic.in पर एक्टिव लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीपीएससी ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के दोनों प्रश्न पत्रों - सामान्य अध्ययन प्रथम (जीएस 1) और सामान्य अध्ययन द्वितीय (जीएस 2) की सभी बुकलेट सीरीज (A, B, C, D) के अनौपचारिक उत्तर कुंजियों किया है।

UPPSC PCS प्रिलिम्स आंसर-की 2023 GS 1, GS 2 (A, B, C, D)

UPPSC Prelims Answer Key 2023: प्रारंभिक परीक्षा आंसर-की पर 24 मई तक दर्ज कराएं आपत्ति

यूपी लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2023 के आंसर-की जारी करने के साथ ही साथ इन पर उम्मीदवारों से उनकी आपत्तियों को भी आमंत्रित किया है। यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा जारी किसी प्रश्न के उत्तर को लेकर कोई आपत्ति है तो वे इस जारी किए गए फॉर्मेट के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। उम्मीदवारों को इस फॉर्मेट को पूरी तरह से भरकर और प्रमाणित साक्ष्यों की प्रतियों को संलग्न करते हुए 24 मई 2023 की शाम 5 बजे तक इस पते पर जमा कराना होगा - परीक्षा नियंत्रक, अतिगोपन-5 अनुभाग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज। उम्मीदवार अपनी आपत्तियां स्वयं जाकर या डाक से जमा करा सकते हैं।

UPPSC PCS प्रिलिम्स आंसर-की 2023 आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्मेट डाउनलोड लिंक

