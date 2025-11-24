UPPSC PCS Pre Result 2025: यूपी पीसीएस प्रीलिम रिजल्ट जल्द आने की उम्मीद, मेरिट लिस्ट uppsc.up.nic पर होगी उपलब्ध

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2025 रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से मेरिट लिस्ट के रूप में ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic पर उपलब्ध होगा। मेरिट लिस्ट में प्रीलिम एग्जाम में सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर दर्ज होंगे।

6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने लिए था परीक्षा में भाग आपको बता दें कि यूपीपीसीएस एग्जाम का आयोजन 12 अक्टूबर को करवाया गया था जिसमें 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। परीक्षा होने के बाद यूपीपीएससी की ओर से प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी जिस पर 25 अक्टूबर तक आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया गया था।

कटऑफ एवं फाइनल आंसर की भी होगी जारी सभी परीक्षार्थियों को बता दें कि यूपीपीएससी की ओर से रिजल्ट जारी होने के साथ ही कैटेगरी वाइज कटऑफ भी जारी कर दिया जायेगा। प्रीलिम एग्जाम के लिए निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में भाग लेने के लिए सफल माने जायेंगे।

रिजल्ट के साथ या उससे पहले आयोग की ओर से फाइनल आंसर की भी जारी कर दी जाएगी। ध्यान रखें कि फाइनल आंसर की अंतिम एवं सर्वमान्य होगी और इस पर किसी भी प्रकार से आपत्ति दर्ज करने का मौका नहीं दिया जायेगा।