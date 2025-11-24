Language
    UPPSC PCS Pre Result 2025: यूपी पीसीएस प्रीलिम रिजल्ट जल्द आने की उम्मीद, मेरिट लिस्ट uppsc.up.nic पर होगी उपलब्ध

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 11:02 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा का रिजल्ट (UPPSC PCS Prelims Result 2025) जल्द ही जारी हो सकता है। नतीजे जारी होते ही अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। प्री एग्जाम में सफल उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में भाग ले सकेंगे।

    UP PCS Prelims result expected soon

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2025 रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से मेरिट लिस्ट के रूप में ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic पर उपलब्ध होगा। मेरिट लिस्ट में प्रीलिम एग्जाम में सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर दर्ज होंगे।

    6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने लिए था परीक्षा में भाग

    आपको बता दें कि यूपीपीसीएस एग्जाम का आयोजन 12 अक्टूबर को करवाया गया था जिसमें 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। परीक्षा होने के बाद यूपीपीएससी की ओर से प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी जिस पर 25 अक्टूबर तक आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया गया था।

    कटऑफ एवं फाइनल आंसर की भी होगी जारी

    सभी परीक्षार्थियों को बता दें कि यूपीपीएससी की ओर से रिजल्ट जारी होने के साथ ही कैटेगरी वाइज कटऑफ भी जारी कर दिया जायेगा। प्रीलिम एग्जाम के लिए निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में भाग लेने के लिए सफल माने जायेंगे।
    रिजल्ट के साथ या उससे पहले आयोग की ओर से फाइनल आंसर की भी जारी कर दी जाएगी। ध्यान रखें कि फाइनल आंसर की अंतिम एवं सर्वमान्य होगी और इस पर किसी भी प्रकार से आपत्ति दर्ज करने का मौका नहीं दिया जायेगा।

    रिजल्ट चेक करने का तरीका

    • यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाना होगा।
    • होम पेज पर व्हाट्स न्यू सेक्शन में जाकर रिजल्ट के एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जिसे आप डाउनलोड कर लें।
    • अब आप इसमें अपना रोल नंबर चेक कर सकेंगे।
    UPPSC PCS Pre Result

    इंटरव्यू के बाद जारी होगी फाइनल लिस्ट

    जो अभ्यर्थी प्रीलिम एग्जाम में सफल होंगे वे मुख्य परीक्षा में भाग लेंगे। मेंस एग्जाम के बाद अंत में अभ्यर्थियों को इंटरव्यू प्रक्रिया में शामिल होना होगा। इसके बाद मुख्य परीक्षा एवं इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों का नाम इसमें होगा उनको रिक्त पदों पर तैनात किया जायेगा।

