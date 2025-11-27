Language
    UPPSC PCS Pre Result 2025: यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट यहां uppsc.up.nic होगा जारी, ऐसे कर सकेंगे चेक

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 07:16 PM (IST)

    यूपीपीएससी की ओर से जल्द ही UPPSC PCS Pre Result 2025 जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे। इस परीक्षा के जरिये कुल 200 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

    UPPSC PCS Pre Result 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवारों को अब परीक्षा के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 12 अक्टूबर को आयोजित कराई गई थी। हालांकि परीक्षा में शामिल हुए छह लाख से ज्यादा उम्मीदवारों को रिजल्ट का इंतजार हैं, जो यूपीपीएससी की ओर से कभी भी जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic पर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकेंगे। बता दें, रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा।

    ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट

    यूपीपीएससी की ओर से रिजल्ट जारी होने से संबंधित अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकेंगे।

    • रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic पर जाकर विजिट करना होगा।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
    • अब 'UPPSC Prelims Result 2025' लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • रिजल्ट देखने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवस्य निकाल लें।

    200 उम्मीदवारों का होगा चयन

    यूपी पीसीएस परीक्षा के जरिये कुल 200 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। बता दें, यह परीक्षा उत्तर प्रदेश में 12 अक्टूबर को आयोजित कराई गई थी, जिसमें 6 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया था। इसके अलावा, यूपी प्रारंभिक परीक्षा के कुछ दिनों बाद आयोग ने प्रोविजनल आंसर की भी जारी की थी, जिसके लिए उम्मीदवारों को ऑब्जेक्शन दर्ज करने के लिए 25 अक्टूबर तक का समय दिया गया था।

    रिजल्ट जारी होने के बाद

    रिजल्ट जारी होने के बाद प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही मुख्य परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को अंतिम चरण यानी साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

