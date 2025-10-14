UPPSC PCS 2025 Answer Key: यूपी पीसीएस प्रीलिम्स आंसर की कभी भी आने की उम्मीद, रिजल्ट अगले माह में होगा जारी

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) प्रीलिम एग्जाम 2025 का आयोजन 12 अक्टूबर 2025 को राज्यभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया गया है। पिछले पैटर्न को देखें तो परीक्षा के 3 दिन बाद उत्तर कुंजी जारी कर दी गई थी। ऐसे में अनुमान है कि यूपीपीएससी की ओर से कल यानी 15 अक्टूबर को प्रोविजनल आंसर की जारी की जा सकती है।

तय तिथियों में दर्ज कर सकेंगे आपत्ति उत्तर कुंजी ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जारी की जाएगी जहां से परीक्षार्थी इसे डाउनलोड कर सकेंगे। इससे अभ्यर्थी अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकेंगे। इस दौरान अगर में इसमें दर्ज किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होंगे तो उस पर तय तिथियों के अंतर्गत ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकेंगे।

उत्तर कुंजी डाउनलोड करने की स्टेप्स यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर विजिट करना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको उत्तर कुंजी के एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आंसर की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जिसे आप डाउनलोड कर लें।

अब आप अपने सेट के अनुसार प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। रिजल्ट 60 दिनों के अंदर हो सकता है जारी पिछले पैटर्न को देखें तो आयोग की ओर से परीक्षा होने के बाद 60 दिनों के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। ऐसे में अनुमान है कि यूपीपीएससी की ओर से परिणाम नवंबर माह के अंत तक जारी किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी प्रीलिम एग्जाम में सफलता प्राप्त करेंगे वे मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे।