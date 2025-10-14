Language
    UPPSC PCS 2025 Answer Key: यूपी पीसीएस प्रीलिम्स आंसर की कभी भी आने की उम्मीद, रिजल्ट अगले माह में होगा जारी

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 12:06 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से यूपी पीसीएस प्रीलिम आंसर की कभी भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाई जा सकती है। उत्तर कुंजी जारी होते ही अभ्यर्थी इससे अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकेंगे और किसी उत्तर से संतुष्ट न होने पर उस पर तय तिथियों में आपत्ति दर्ज कर सकेंगे।

    UPPSC PCS 2025 Answer Key जल्द होगी जारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) प्रीलिम एग्जाम 2025 का आयोजन 12 अक्टूबर 2025 को राज्यभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया गया है। पिछले पैटर्न को देखें तो परीक्षा के 3 दिन बाद उत्तर कुंजी जारी कर दी गई थी। ऐसे में अनुमान है कि यूपीपीएससी की ओर से कल यानी 15 अक्टूबर को प्रोविजनल आंसर की जारी की जा सकती है।

    तय तिथियों में दर्ज कर सकेंगे आपत्ति

    उत्तर कुंजी ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जारी की जाएगी जहां से परीक्षार्थी इसे डाउनलोड कर सकेंगे। इससे अभ्यर्थी अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकेंगे। इस दौरान अगर में इसमें दर्ज किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होंगे तो उस पर तय तिथियों के अंतर्गत ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकेंगे।

    उत्तर कुंजी डाउनलोड करने की स्टेप्स

    • यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर विजिट करना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको उत्तर कुंजी के एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद आंसर की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जिसे आप डाउनलोड कर लें।
    • अब आप अपने सेट के अनुसार प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकते हैं।
    UPPSC PCS 2025 Answer Key

    रिजल्ट 60 दिनों के अंदर हो सकता है जारी

    पिछले पैटर्न को देखें तो आयोग की ओर से परीक्षा होने के बाद 60 दिनों के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। ऐसे में अनुमान है कि यूपीपीएससी की ओर से परिणाम नवंबर माह के अंत तक जारी किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी प्रीलिम एग्जाम में सफलता प्राप्त करेंगे वे मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे।

    सिलेक्शन प्रॉसेस एवं भर्ती विवरण

    जो उम्मीदवार प्रीलिम एग्जाम में सफलता प्राप्त करेंगे वे मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। मेंस एग्जाम में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को अंत में इंटरव्यू में शामिल होना होगा। सभी चरणों के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इस भर्ती के जरिये कुल 200 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

