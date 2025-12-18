UP Board Center List 2026: यूपी बोर्ड हाई स्कूल, इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए फाइनल सेंटर लिस्ट जारी, यहां से करें डाउनलोड
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की ओर से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए फाइनल सेंटर लिस्ट जारी कर दी गई है। पहले जारी की गई सेंटर लिस्ट में कुछ नए परीक्षा स्थलों को शामिल किया गया है। पहले की लिस्ट में जहां 7,448 तय किये गए थे जिसे निस्तारण के बाद बढ़ा दिया गया है। अब यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षाओं का आयोजन राज्यभर में निर्धारित कुल 8033 केंद्रों पर करवाया जायेगा।
PDF डाउनलोड के लिए उपलब्ध
यूपी बोर्ड की ओर से सभी जिलों की सेंटर की PDF फॉर्मेट में जारी कर दी गई है जिसे स्कूल या छात्र UMPSP की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जिले के अनुसार इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी सेंटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
सेंटर लिस्ट डाउनलोड करने की स्टेप्स
- यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 सेंटर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर "हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2026 से सम्बन्धित जनपदीय समिति द्वारा अनुमोदित केंद्र निर्धारण की सूची" लिंक पर क्लिक करें।
- अब नए पेज पर आपको अपने जनपद/ क्षेत्र को चुनें।
- इसके बाद उसके सामने सेंटर लिस्ट के लिंक पर क्लिक करें।
- अब PDF स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जिस पर क्लिक करके सीधे इसे डाउनलोड कर लें।
UP Board 10th 12th Exam Center List 2026 PDF (जिले के अनुसार)
इन डेट्स में होना है यूपी बोर्ड एग्जाम
यूपी बोर्ड की ओर से जारी टाइम टेबल के मुताबिक 10वीं एवं 12वीं दोनों ही कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 18 फरवरी 2026 तक करवाया जायेगा। परीक्षा में 52 लाख से अधिक स्टूडेंट्स भाग लेंगे। हाई स्कूल में 2750945 स्टूडेंट्स पंजीकृत हैं जिसमें से 1438683 बालक एवं 1312263 बालिकाएं रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा 12वीं कक्षा में 2479352 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है जिसमें से 1303012 छात्र और 1176340 छात्राएं रजिस्टर्ड हैं।
