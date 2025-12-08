Language
    UP Winter Vacation 2025: उत्तर प्रदेश में कब से कब तक रहेंगी सर्दियों की छुट्टियां, चेक करें डिटेल

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 12:38 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के स्कूलों में विंटर वेकेशन की डेट्स का एलान कर दिया गया है। राज्य के सभी स्कूलों में 20 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक (कुल 12 दिन) छु ...और पढ़ें

    UP Winter Vacation 2025: 20 से 31 दिसंबर तक स्कूलों में रहेगा अवकाश।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। वर्ष 2025 का अंतिम महीना चल रहा है और इसी के साथ देशभर के कई राज्यों में सर्दी भी बढ़ती जा रही है। इस समय स्कूलों में प्री-बोर्ड, अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं का दौर होता है। लेकिन इस सबके बीच उत्तर प्रदेश के स्कूलों में विंटर वेकेशन की छुट्टियों की डेट का एलान कर दिया गया है। कैलेंडर एवं प्राप्त जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के स्कूलों में 20 से 31 दिसंबर 2025 तक स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां रहेंगी। इस हिसाब से कुल 12 दिन स्कूल में अवकाश घोषित किया गया है।

    विंटर वेकेशन के अलावा इस महीने में 4 रविवार और क्रिसमस के मौकों पर भी छुट्टियां रहेंगी। डेट के अनुसार आप छुट्टियों की जानकारी यहां से चेक कर सकते हैं।

    • 7 दिसंबर 2025: रविवार
    • 14 दिसंबर 2025: रविवार
    • 21 दिसंबर 2025: रविवार
    • 25 दिसंबर 2025: क्रिसमस
    • 28 दिसंबर 2025: रविवार
    • विंटर वेकेशन: 20 से 31 दिसंबर 2025 (12 दिन)

    सर्दी को देखते हुए आगे का लिया जायेगा निर्णय

    राज्य में सर्दी को देखते हुए 31 दिसंबर के बाद छुट्टियों का निर्णय लिया जायेगा। राज्य के डीएम ज्यादा सर्दी पड़ने पर या ज्यादा कोहरा आदि पड़ने पर छुट्टियों को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इन सभी छुट्टियों के लिए छात्रों एवं अविभावकों को स्कूल से जानकारी प्राप्त होती रहेगी।

    नया वार्षिक शैक्षिक कैलेंडर भी जल्द जारी होने की उम्मीद

    उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की ओर से वर्ष 2026 के लिए शैक्षिक कैलेंडर भी जल्द ही जारी किया जा सकता है। इसके बाद अगले साल में छुट्टियों, बोर्ड एग्जाम, समर, वेकेशन, विंटर वेकेशन एवं त्योहारों आदि पर रहने वाली छुट्टियों का एलान भी कर दिया जायेगा। इसके साथ ही इसमें हाफ ईयरली एग्जाम/ प्री बोर्ड एग्जाम से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे।

