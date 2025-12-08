UP Winter Vacation 2025: उत्तर प्रदेश में कब से कब तक रहेंगी सर्दियों की छुट्टियां, चेक करें डिटेल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। वर्ष 2025 का अंतिम महीना चल रहा है और इसी के साथ देशभर के कई राज्यों में सर्दी भी बढ़ती जा रही है। इस समय स्कूलों में प्री-बोर्ड, अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं का दौर होता है। लेकिन इस सबके बीच उत्तर प्रदेश के स्कूलों में विंटर वेकेशन की छुट्टियों की डेट का एलान कर दिया गया है। कैलेंडर एवं प्राप्त जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के स्कूलों में 20 से 31 दिसंबर 2025 तक स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां रहेंगी। इस हिसाब से कुल 12 दिन स्कूल में अवकाश घोषित किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विंटर वेकेशन के अलावा इस महीने में 4 रविवार और क्रिसमस के मौकों पर भी छुट्टियां रहेंगी। डेट के अनुसार आप छुट्टियों की जानकारी यहां से चेक कर सकते हैं। 7 दिसंबर 2025: रविवार

14 दिसंबर 2025: रविवार

21 दिसंबर 2025: रविवार

25 दिसंबर 2025: क्रिसमस

28 दिसंबर 2025: रविवार

विंटर वेकेशन: 20 से 31 दिसंबर 2025 (12 दिन) सर्दी को देखते हुए आगे का लिया जायेगा निर्णय राज्य में सर्दी को देखते हुए 31 दिसंबर के बाद छुट्टियों का निर्णय लिया जायेगा। राज्य के डीएम ज्यादा सर्दी पड़ने पर या ज्यादा कोहरा आदि पड़ने पर छुट्टियों को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इन सभी छुट्टियों के लिए छात्रों एवं अविभावकों को स्कूल से जानकारी प्राप्त होती रहेगी।