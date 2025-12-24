UP TET 2025 Postponed: 15 लाख उम्मीदवारों को झटका, यूपी टीईटी एग्जाम स्थगित, नई एग्जाम डेट जल्द होगी घोषित

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष पूर्व आईपीएस डॉ. प्रशांत की अध्यक्षता में यूपी में होने वाले एग्जाम को लेकर बैठक हुई। जिसमें 29 एवं 30 जनवरी 2026 को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षक अर्हता परीक्षा (UP TET) को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। बैठक में राज्य में होने वाली परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से आयोजित करवाने पर चर्चा की गई।

नया एग्जाम कैलेंडर जल्द होगी जारी परीक्षाओं को लेकर हुई बैठक में बताया गया है कि राज्य में टीजीटी, पीजीटी और टीईटी सहित अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखकर नया एग्जाम कैलेंडर तैयार किया जायेगा। नए एग्जाम कैलेंडर के साथ ही यूपी टीईटी समेत अन्य डेट्स का एलान कर दिया जायेगा।

15 लाख युवाओं ने किया था आवेदन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपी टीईटी एग्जाम का आयोजन 4 साल बाद किया जा रहा था। इस बार के एग्जाम के लिए 15 लाख से अधिक आवेदन दर्ज किये गए थे। अब इन सभी अभ्यर्थियों को एग्जाम के लिए फिर से इंतजार करना होगा।