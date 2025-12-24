Language
    UP TET 2025 Postponed: 15 लाख उम्मीदवारों को झटका, यूपी टीईटी एग्जाम स्थगित, नई एग्जाम डेट जल्द होगी घोषित

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 09:58 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष पूर्व आईपीएस डॉ. प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षक अर्हता परीक्षा (UP TET) को ...और पढ़ें

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष पूर्व आईपीएस डॉ. प्रशांत की अध्यक्षता में यूपी में होने वाले एग्जाम को लेकर बैठक हुई। जिसमें 29 एवं 30 जनवरी 2026 को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षक अर्हता परीक्षा (UP TET) को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। बैठक में राज्य में होने वाली परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से आयोजित करवाने पर चर्चा की गई।

    नया एग्जाम कैलेंडर जल्द होगी जारी

    परीक्षाओं को लेकर हुई बैठक में बताया गया है कि राज्य में टीजीटी, पीजीटी और टीईटी सहित अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखकर नया एग्जाम कैलेंडर तैयार किया जायेगा। नए एग्जाम कैलेंडर के साथ ही यूपी टीईटी समेत अन्य डेट्स का एलान कर दिया जायेगा।

    15 लाख युवाओं ने किया था आवेदन

    आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपी टीईटी एग्जाम का आयोजन 4 साल बाद किया जा रहा था। इस बार के एग्जाम के लिए 15 लाख से अधिक आवेदन दर्ज किये गए थे। अब इन सभी अभ्यर्थियों को एग्जाम के लिए फिर से इंतजार करना होगा।

    हाल ही में प्रशांत कुमार बने थे आयोग के अध्यक्ष

    उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को कुछ दिन पहले ही यूपी सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग का नया अध्यक्ष बनाया था। प्रशांत कुमार की नियुक्ति के बाद से ही ऐसा लग रहा था कि पहले से तय तिथियों पर एग्जाम होना संभव नहीं है। ऐसे में पहली ही बैठक में उनके द्वारा परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से कराने और पुराने एग्जाम डेट्स, संस्थाओं, कैलेंडर आदि को ध्यान में रखकर नया एग्जाम कैलेंडर जारी किय जायेगा। एग्जाम से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए उम्मीदवार समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

