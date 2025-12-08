Language
    UP Sainik School Admit Card 2026: यूपी सैनिक स्कूल एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध, एक क्लिक में यहां करें डाउनलोड

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 05:23 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल एंट्रेस एग्जाम 2026-27 के लिए छात्रों के एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए जारी कर दिए गए हैं जिन्हें छात्र ऑफिशियल वेबसाइट से लॉग इ ...और पढ़ें

    UP Sainik School Admit Card 2026 यहां से करें डाउनलोड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सोसाइटी की ओर से यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी ने प्रवेश परीक्षा 2026-27 के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गये हैं। यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेस एग्जाम के लिए आवेदन करने वाले छात्र या उनके माता पिता तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट upsainikschool.org पर जाकर या इस पेज पर उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।

    इस डेट में होगी परीक्षा

    यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा इस प्रवेश परीक्षा का आयोजन 28 दिसंबर 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों कर करवाया जायेगा। एग्जाम में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड महत्वपूर्ण दस्तावेज है। स्टूडेंट्स जब भी परीक्षा देने केंद्र पर जाएं तो एडमिट कार्ड की प्रति अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं। बिना प्रवेश पत्र के आपको परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी।

    एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स

    • यूपी सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsainikschool.org पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पेज पर आपको एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना है।
    • अब आपको मांगी गई लॉग इन डिटेल दर्ज करके सबमिट करनी है।
    • इसके बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लें।

    UP Sainik School Admit Card 2026 Link

    परीक्षा पैटर्न

    यह प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन मोड में OMR बेस्ड होगी। प्रश्न पत्र हल करने के लिए छात्रों को 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जायेगा। पेपर में कुल 200 अंकों के लिए प्रश्न पूछे जायेंगे। परीक्षा होने के बाद रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। छात्रों द्वारा एग्जाम में प्राप्त रैंक और सीट की उपलब्धता को देखते हुए स्टूडेंट्स को सैनिक स्कूलों में एडमिशन प्रदान किया जायेगा। एग्जाम से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

