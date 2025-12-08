UP Sainik School Admit Card 2026: यूपी सैनिक स्कूल एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध, एक क्लिक में यहां करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सोसाइटी की ओर से यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी ने प्रवेश परीक्षा 2026-27 के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गये हैं। यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेस एग्जाम के लिए आवेदन करने वाले छात्र या उनके माता पिता तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट upsainikschool.org पर जाकर या इस पेज पर उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।

इस डेट में होगी परीक्षा यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा इस प्रवेश परीक्षा का आयोजन 28 दिसंबर 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों कर करवाया जायेगा। एग्जाम में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड महत्वपूर्ण दस्तावेज है। स्टूडेंट्स जब भी परीक्षा देने केंद्र पर जाएं तो एडमिट कार्ड की प्रति अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं। बिना प्रवेश पत्र के आपको परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स यूपी सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsainikschool.org पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पेज पर आपको एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना है।

अब आपको मांगी गई लॉग इन डिटेल दर्ज करके सबमिट करनी है।

इसके बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लें। UP Sainik School Admit Card 2026 Link