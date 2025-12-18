Language
    UP Police SI Exam Date: यूपी पुलिस एसआई फिजिकल एवं डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन के लिए शेड्यूल जारी, जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 11:00 AM (IST)

    UPPBPB की ओर से UP Police SI Physical & Document Verification Date घोषित कर दी गई है। पीएसटी एवं डीवी टेस्ट 5 जनवरी 2026 को संपन्न होगा जिसके लिए सफल ...और पढ़ें

    UP Police SI PST DV Exam Date

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) भर्ती के अगले चरण शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और अभिलेखों की संवीक्षा (डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन/ DV) के लिए डेट की घोषणा कर दी गई है। जिन भी उम्मीदवार ने लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त की है उनको आप पीएसटी एवं डीवी टेस्ट में शामिल होना होगा।

    5 जनवरी को होंगे टेस्ट

    UPPBPB की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पीएसटी एवं दस्तावेज सत्यापन निर्धारित केंद्रों पर 5 जनवरी 2026 को करवाए जायेंगे। एग्जाम के लिए स्थान एवं समय की डिटेल एडमिट कार्ड के साथ साझा कर दी जाएगी। प्रवेश पत्र जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी किये जायेंगे। सभी अभ्यर्थी एडमिट कार्ड ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेंगे, किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से एडमिट कार्ड नहीं भेजे जायेंगे।

    पीएसटी में सफल उम्मीदवारों का होगा टाइपिंग टेस्ट

    शारीरिक मानक परीक्षण और डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो अभ्यर्थी इसमें सफलता प्राप्त करेंगे उनको अंतिम चरण कंप्यूटर टंकण परीक्षा एवं आशुलिपि (Computer Typing Test and Stenography) में शामिल होना होगा। इस चरण के बाद फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों को फाइनल लिस्ट में में जगह मिलेगी उनको ही रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

    UP Police SI Exam Date 2026

    फिजिकल के लिए न्यूनतम लंबाई

    फिजिकल में सफल होने के लिए जनरल, ओबीसी एवं एससी वर्ग से आने वाले पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 168 सेमी होनी चाहिए। इसके साथ उम्मीदवार का का सीना बिना फुलाए 79 सेमी एवं फुलाकर 84 सेमी होना चाहिए। एससी वर्ग से आने वाले पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम लंबाई 160 सेमी होनी आवश्यक है। इसके साथ सीना बिना फुलाए 77 सेमी एवं फुलाकर 82 सेमी होना चाहिए।
    महिला वर्ग के लिए न्यूनतम लंबाई 152 सेमी तय की गई है वहीं एसटी वर्ग से आने वाली महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 147 सेमी निर्धारित है। न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम निर्धारित है।

    रनिंग

    पीएसटी में सफल होने के लिए पुरुष उम्मीदवारों को 25 मिनट में 4.8 किमी की दौड़ पूरी करनी होगी। इसके अलावा महिला उम्मीदवारों को 14 मिनट में 2.4 किमी की रनिंग पूरी करना अनिवार्य होगा।

