UP Computer Operator Admit Card: यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A टाइपिंग टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी, परीक्षा 21 को
यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती 2025 टाइपिंग टेस्ट के लिए अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं जिसे अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट या इस पेज पर दि ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) की ओर से यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती 2025 टाइपिंग टेस्ट के लिए सफल अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गये हैं। जिन उम्मीदवारों ने रिटेन टेस्ट में सफलता प्राप्त की है वे तुरंत ही यूपीपीबीपीबी की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।
इस डेट में होगा एग्जाम
यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती के लिए टाइपिंग टेस्ट का आयोजन 21 दिसंबर 2025 को राज्य के दो जनपदों- लखनऊ एवं गौतमबुद्ध नगर में करवाया जायेगा। सभी अभ्यर्थी ध्यान रखें कि वे केंद्र पर एडमिट कार्ड एवं एक वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं। प्रवेश पत्र एवं आईडी कार्ड के बिना आपको परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स
- यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर लेटेस्ट टॉप नोटिस में एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- अब आपको कैंडिडेट लॉग इन में क्लिक करना होगा।
- इसके बाद नए पेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके लॉग इन बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।
टाइपिंग टेस्ट के लिए कटऑफ
आपको बता दें कि यूपी पुलिस विभाग की ओर से रिजल्ट 10 दिसंबर को जारी किया जा चुका है। जिन अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त किया है केवल वे ही टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालीफाई हुए थे। अनारक्षित (UR) वर्ग का कटऑफ 135.8490528, आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग का कटऑफ 119.4968520, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का कटऑफ 125.78616, अनुसूचित जाति (SC) का कटऑफ 113.207544 और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग का कटऑफ 81.761004 रहा है। महिला वर्ग एवं एक्स सर्विसमैन के लिए कैटेगरी वाइज कटऑफ अलग निर्धारित किया गया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।