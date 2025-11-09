Language
    UP Police: यूपी पुलिस SI ASI एवं कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम की आंसर की जारी, 11 नवंबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 10:18 AM (IST)

    यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से एसआई, एएसआई एवं कंप्यूटर ऑपरेटर पदों पर होने वाली परीक्षा की आंसर की जारी कर दी गई है। परीक्षार्थी तुरंत ही वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की पर आपत्ति 11 नवंबर तक दर्ज की जा सकती है।

    UP Police Bharti 2025: एसआई, एएसआई एवं कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा के लिए आंसर की जारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A पदों के लिए परीक्षा का आयोजन 1 नवंबर और एसआई, एएसआई पदों के लिए परीक्षा का आयोजन 2 नवंबर को एक पाली में करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद अब UPPBPB की ओर से प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। उत्तर कुंजी का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर उपलब्ध करवाया गया है जहां से परीक्षार्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

    11 नवंबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका

    परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार प्रोविजनल आंसर की द्वारा अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। इस दौरान अगर वे इसमें दिए किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वे 11 नवंबर 2025 तक उस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं।

    आंसर की डाउनलोड करने का तरीका

    • यूपी पुलिस आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको जिस पद की आंसर की देखनी है उस पर क्लिक करें।
    • इसके बाद नए पेज पर रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एवं दिया गया कैप्चा भरकर Login बटन पर क्लिक करें।
    • अब आंसर की ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड कर लें।
    • इसके बाद आप लॉग इन के माध्यम से ही आंसर की पर आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं।
    भर्ती विवरण

    इस भर्ती के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के कुल 930 पदों नियुक्तियां की जानी हैं। इसके अलावा पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) और पुलिस सहायक उपलनिरीक्षक (लेखा) के 921 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

