UP Police: यूपी पुलिस SI ASI एवं कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम की आंसर की जारी, 11 नवंबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A पदों के लिए परीक्षा का आयोजन 1 नवंबर और एसआई, एएसआई पदों के लिए परीक्षा का आयोजन 2 नवंबर को एक पाली में करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद अब UPPBPB की ओर से प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। उत्तर कुंजी का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर उपलब्ध करवाया गया है जहां से परीक्षार्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

11 नवंबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार प्रोविजनल आंसर की द्वारा अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। इस दौरान अगर वे इसमें दिए किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वे 11 नवंबर 2025 तक उस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं।