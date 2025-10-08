UP Police Bharti 2025: यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के चलते DElEd एग्जाम डेट में हुआ बदलाव, अब इस तिथि में होगी परीक्षा

परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश की ओर से डीएलएड 3rd सेमेस्टर एग्जाम की डेट में यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा के चलते बदलाव किया गया है। पहले यह परीक्षा 1 नवंबर को आयोजित होनी जिसे 3 नवंबर को संपन्न करवाया जायेगा। 1 व 2 नवंबर को यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित होगी।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश डीएलएड तृतीय सेमेस्टर में अध्ययनरत छात्रों के लिए बड़ी खबर है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश की ओर से डीएलएड 3rd सेमेस्टर एग्जाम की डेट्स में बदलाव किया गया है। परीक्षा तिथि में बदलाव यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य पदों की भर्ती परीक्षा के कारण लिया गया है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक यूपी डीएलएड 3rd सेमेस्टर की परीक्षा पहले 1 नवंबर को आयोजित की जानी थी जिसे अब 3 नवंबर 2025 को आयोजित किया जायेगा। अब 1 व 2 नवंबर को यूपी पुलिस विभाग में हो रही भर्ती की परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।

यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से एग्जाम कैलेंडर किया जा चुका जारी यूपी पुलिस विभाग में होने वाली विभिन्न भर्तियों के लिए UPPRPB की ओर से पहले ही एग्जाम कैलेंडर जारी कर एग्जाम डेट्स का एलान किया जा चुका है। यूपीपीआरपीबी की ओर से जारी किये गए कैलेंडर के मुताबिक विभाग में पुलिस कॉन्स्टेबल के 22605 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी जिसके लिए आवेदन नवंबर से स्टार्ट हो सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-A, सहायक रेडियो परिचालक, पुलिस सब-इंस्पेक्टर (Confidential), एसआई क्लर्क, अकाउंट्स सहित अन्य पदों पर भी भर्ती की जाएगी।