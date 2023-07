UP Police Bharti: यूपी पुलिस में 52 हजार कांस्टेबल के अलावा इन पदों पर भी होंगी नियुक्तियां, सूचना जारी

एजुकेशन डेस्क। UP Police Bharti 2023: यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 52 हजार पदों पर नियुक्तियां होनी हैं। इसके साथ ही एसआई के रिक्त पदों को भी भरा जाएगा। जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ( UPPRPB जारी किया जाएगा। इसी बीच यूपी पुलिस ने इन भर्ती के संबंध में एक अहम सूचना जारी की है। UP Police ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि, इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में 2469 सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों, 52699 कांस्टेबल एवं समकक्ष पदों, 2430 रेडियो संवर्ग, 545 लिपिक संवर्ग, 927 कंप्यूटर ऑपरेटर/ प्रोग्रामर के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर प्रचलित है।

ट्वीट में आगे यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश कारागार एवं प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत जेल वार्डर के 2833 पदों के सापेक्ष भर्ती की प्रक्रिया प्रस्तावित है। अभ्यर्थी नीचे यूपी पुलिस की ओर से किए गए ट्वीट को देख सकते हैं।

