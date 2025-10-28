UP Police Admit Card 2025 Out: एसआई, एएसआई और कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यहां upprpb.in से करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से सब-इंस्पेक्टर ( SI), असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) और कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, अब वे आधिकारिक वेबसाइट www.upprpb.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड की ओर से सब-इंस्पेक्टर ( SI) और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) के कुल 921 पद और कंप्यूटर ऑपरेटर के कुल 930 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस डेट को होगी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए की भर्ती परीक्षा का आयोजन 01 नवंबर, 2025 को किया जाएगा। यह परीक्षा एक शिफ्ट में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे आयोजित कराई जाएगी। इसके अलावा, एसआई और एएसआई परीक्षा का आयोजन 02 नवंबर, 2025 को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक किया जाएगा।

UP Police Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से कंप्यूटर ऑपरेट्र ग्रेड-ए, एसआई और एएसआई परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना एडमिड कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।