Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    UP Police Admit Card 2025 Out: एसआई, एएसआई और कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यहां upprpb.in से करें तुरंत डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 03:49 PM (IST)

    यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर और कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.upprpb.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा का आयोजन 01 और 02 नवंबर को किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    UP Police Admit Card 2025 Out: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से सब-इंस्पेक्टर ( SI), असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) और कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, अब वे आधिकारिक वेबसाइट www.upprpb.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड की ओर से सब-इंस्पेक्टर ( SI) और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) के कुल 921 पद और कंप्यूटर ऑपरेटर के कुल 930 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस डेट को होगी परीक्षा

    उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए की भर्ती परीक्षा का आयोजन 01 नवंबर, 2025 को किया जाएगा। यह परीक्षा एक शिफ्ट में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे आयोजित कराई जाएगी। इसके अलावा, एसआई और एएसआई परीक्षा का आयोजन 02 नवंबर, 2025 को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक किया जाएगा।

    UP Police Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

    उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से कंप्यूटर ऑपरेट्र ग्रेड-ए, एसआई और एएसआई परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना एडमिड कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.upprpb.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।
    • अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए जिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करें।
    • लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल कर रख लें।
    परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों का सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा वाले दिन अपने साथ एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ जरूर साथ लेकर जाएं। इसके साथ ही परीक्षा वाले दिन निर्धारित समय से एक या दो घंटे पहले पहुंचने का प्रयास करें। अन्यथा देरी होने पर उम्मीदावरों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 

    यह भी पढ़ें: Indian Coast Guard Result 2025: असिस्टेंट कमांडेंट जीडी और टेक्निशियन का रिजल्ट जारी, इन आसान स्टेप्स से करें तुरंत डाउनलोड