UP PET 2025 Result: यूपीएसएसएससी पीईटी रिजल्ट upsssc.gov.in पर होगा घोषित, इन स्टेप्स से स्कोरकार्ड कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपी पीईटी यानी कि उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2025 में भाग लेने वाले 19 लाख से अधिक युवाओं को रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है जो जल्द ही खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपीएसएसएससी की ओर से जल्द ही ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट

नतीजों की घोषणा की जा सकती है। रिजल्ट चेक करने के लिए लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी। अब 3 साल तक वैध रहेगा स्कोरकार्ड आपको बता दें कि यूपीएसएसएससी की ओर से इस बार से पीईटी स्कोरकार्ड की वैधता तीन वर्ष के लिए कर दी गई है। ऐसे में परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार ग्रुप सी भर्तियों में भाग लेने के लिए 3 वर्ष तक स्कोरकार्ड का उपयोग कर पाएंगे।

इन स्टेप्स से स्कोरकार्ड कर सकेंगे डाउनलोड सभी परीक्षार्थी ध्यान रखें कि नतीजे जारी होने के बाद स्कोरकार्ड केवल ऑनलाइन ही डाउनलोड किया जा सकेगा, किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से रिजल्ट की जानकारी नहीं दी जाएगी। रिजल्ट चेक करने की स्टेप्स निम्नलिखित हैं-