UP PET 2025 Result: यूपीएसएसएससी पीईटी रिजल्ट upsssc.gov.in पर होगा घोषित, इन स्टेप्स से स्कोरकार्ड कर सकेंगे डाउनलोड
यूपी पीईटी रिजल्ट 2025 जल्द ही जारी किये जाने की उम्मीद है। परिणाम ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जारी होगा जहां से अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा का आयोजन 6 एवं 7 सितंबर को करवाया गया था।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपी पीईटी यानी कि उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2025 में भाग लेने वाले 19 लाख से अधिक युवाओं को रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है जो जल्द ही खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपीएसएसएससी की ओर से जल्द ही ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट
नतीजों की घोषणा की जा सकती है। रिजल्ट चेक करने के लिए लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।
अब 3 साल तक वैध रहेगा स्कोरकार्ड
आपको बता दें कि यूपीएसएसएससी की ओर से इस बार से पीईटी स्कोरकार्ड की वैधता तीन वर्ष के लिए कर दी गई है। ऐसे में परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार ग्रुप सी भर्तियों में भाग लेने के लिए 3 वर्ष तक स्कोरकार्ड का उपयोग कर पाएंगे।
इन स्टेप्स से स्कोरकार्ड कर सकेंगे डाउनलोड
सभी परीक्षार्थी ध्यान रखें कि नतीजे जारी होने के बाद स्कोरकार्ड केवल ऑनलाइन ही डाउनलोड किया जा सकेगा, किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से रिजल्ट की जानकारी नहीं दी जाएगी। रिजल्ट चेक करने की स्टेप्स निम्नलिखित हैं-
- यूपीएसएसएससी पीईटी रिजल्ट 2025 जारी होते ही सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर रिजल्ट के एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके लॉग इन करना होगा।
- अब आपका परिणाम और स्कोर कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकेंगे।
कब हुई थी परीक्षा
आपको बता दें कि यूपी पीईटी एग्जाम का आयोजन राज्यभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 6 एवं 7 सितंबर 2025 को करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद यूपीएएसएसएससी की ओर से प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी। अब उम्मीदवारों का रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जा सकता है। रिजल्ट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए अभ्यर्थियों को समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।
