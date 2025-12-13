Language
    UP NEET UG 2025 Counselling 2025: यूपी नीट यूजी राउंड-5 की मेरिट लिस्ट जारी, इस दिन आएगा अलॉटमेंट रिजल्ट

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 03:16 PM (IST)

    यूपी नीट यूजी राउंड-5 की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मेरिट लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। बीडीएस कोर्स के लिए क ...और पढ़ें

    UP NEET UG 2025 Counselling 2025: यहां देखें पूरी डिटेल्स।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन (DME) की ओर से UP NEET UG राउंड-5 के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने यूपी नीट यूजी राउंड-5 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था। साथ ही जो उम्मीदवार बीडीएस कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं। वे अब डीएमई की ऑफिशियल वेबसाइट upneet.gov.in. पर जाकर UP NEET UG राउंड-5 के लिए मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, कुल 281 उम्मीदवारों को बीडीएस कोर्स के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यहां से डायरेक्टर डाउनलोड करें राउंड-5 की मेरिट लिस्ट

    UP NEET UG 2025 Counselling 2025राउंड 5 मेरिट लिस्ट ऐसे करें डाउनलोड

    डीएमई की ओर से यूपी नीट यूजी राउंड-5 के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। ऐसे में उम्मीदवारों की मदद के लिए यहां मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार मेरिट लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। 

    • मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upneet.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर लेटेस्ट अपटेड सेक्शन पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद 'UP STATE MERIT LIST OF NEET-UG BDS FIFTH ROUND -2025' लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद मेरिट लिस्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    रिजल्ट के बाद

    मेरिट लिस्ट में अपने नाम की जांच करने के बाद उम्मीदवारों को बीडीएस कोर्स में दाखिला लेने के लिए सिक्योरिटी फीस को जमा करना होगा। सरकारी संस्थान में दाखिले के लिए सिक्योरिटी फीस 30,000 रुपये और प्राइवेट संस्थान में दाखिला लेने के लिए सिक्योरिटी फीस एक लाख रुपये निर्धारित की गई है। बता दें, सिक्योरिटी फीस जमा करना सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है। सिक्योरिटी फीस के बगैर उम्मीदवार च्वाइस फिलिंग के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे।

    इस दिन आएगा अलॉटमेंट रिजल्ट

    मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया यानी च्वाइस फिलिंग पूरी होने के बाद डीएमई की ओर से 16 दिसंबर को अलॉटमेरिट रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद उम्मीदवारों को अपने आंवटित संस्थान में तय समय पर रिपोर्ट करना होगा। 

