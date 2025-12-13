NEET PG Counselling 2025: राउंड 2 के लिए च्वाइस फिलिंग करने की आज लास्ट डेट, इन स्टेप्स से कर लें फिलिंग

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से नीट पीजी दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए च्वाइस फिलिंग और च्वाइस लॉकिंग की लास्ट डेट को बढ़ाकर 13 दिसंबर कर दिया गया है। बता दें, इससे पहले दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए च्वाइस फिलिंग और च्वाइस लॉकिंग करने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर निर्धारित की गई थी। ऐसे में जो उम्मीदवार पीजी कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, उनके पास च्वाइस फिलिंग और च्वाइस लॉकिंग करने का आखिरी मौका है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर च्वाइस फिलिंग और च्वाइस लॉकिंग कर लें।