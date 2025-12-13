Language
    NEET PG Counselling 2025: राउंड 2 के लिए च्वाइस फिलिंग करने की आज लास्ट डेट, इन स्टेप्स से कर लें फिलिंग

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 10:29 AM (IST)

    एमसीसी की ओर से नीट पीजी राउंड 2 के लिए च्वाइस फिलिंग करने की आज अंतिम तिथि है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक च्वाइस फिलिंग नहीं किया है, वे एमसीसी की ऑफि ...और पढ़ें

    NEET PG Counselling 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से नीट पीजी दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए च्वाइस फिलिंग और  च्वाइस लॉकिंग की लास्ट डेट को बढ़ाकर 13 दिसंबर कर दिया गया है। बता दें, इससे पहले दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए च्वाइस फिलिंग और च्वाइस लॉकिंग करने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर निर्धारित की गई थी। ऐसे में जो उम्मीदवार पीजी कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, उनके पास च्वाइस फिलिंग और च्वाइस लॉकिंग करने का आखिरी मौका है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर च्वाइस फिलिंग और च्वाइस लॉकिंग कर लें।

    NEET PG Counselling 2025: इन स्टेप्स से करें च्वाइस फिलिंग

    जो उम्मीदवार पीजी कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं और नीट पीजी की परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे, वे यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से च्वाइस फिलिंग और च्वाइस लॉकिंग कर सकते हैं।

    • च्वाइस फिलिंग करने के लिए सबसे पहले एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमेपज पर नीट पीजी सेक्शन पर क्लिक करें।
    • अब MCC NEET PG Counselling 2025 Round 2 च्वाइस फिलिंग लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रोल नबंर रजिस्ट्रेशन नबंर और जन्मतिथि को दर्ज करें।
    • लॉगिन डिटेल्स भरने के बाद च्वाइस फिलिंग फॉर्म को ध्यान से भर लें।
    • अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इस समय तक कर सकते हैं च्वाइस लॉकिंग

    उम्मीदवारों के लिए च्वाइस लॉकिंग विंडो 12 दिसंबर शाम 4 बजे एक्टिव कर दी गई थी। उम्मीदवार आज यानी 13 दिसंबर दोपहर 1 बजे तक च्वाइस लॉकिंग प्रक्रिया का पूरा कर सकते हैं।

    नीट पीजी काउंसलिंग के लिए जरूर दस्तावेज

    जिन उम्मीदवारों ने नीट पीजी दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। उनके पास कुछ जरूरी दस्तावेज जैसे नीट पीजी एडमिट कार्ड या स्कोरकार्ड, एमबीबीएस डिग्री, एमबीबीएस का प्रमाण-पत्र, एमसीआई या सीएमसी रजिस्ट्रेशन, जाति प्रमाण-पत्र व अन्य निर्धारति दस्तावेज अवश्य होना चाहिए।

     

