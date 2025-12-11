UP LT Grade Answer Key PDF: यूपी एलटी ग्रेड टीचर भर्ती आंसर की जारी, यहां दिए लिंक से करें डाउनलोड
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (UPPSC) की ओर से एलटी ग्रेड टीचर भर्ती 2025 परीक्षा के लिए आंसर की (UPPSC LT Grade Answer Key) जारी कर दी गई गई है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा में भाग लिया था वे तुरंत ही यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की में प्रश्न के साथ ही उससे संबंधित आंसर दिया गया है। अभ्यर्थी इससे अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकते।
इस डेट तक आपत्ति दर्ज करने का मौका
अभ्यर्थी उत्तर कुंजी एवं क्वेश्चन बुकलेट से प्रश्न उत्तरों का मिलान कर लें। इस दौरान अगर वे इसमें दिए किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वे 16 दिसंबर 2025 तक डाक के माध्यम से सांय 5 बजे तक निर्धारित काउंटर पर जमा करवा सकते हैं।
आंसर की डाउनलोड करने की स्टेप्स
- यूपी एलटी ग्रेड टीचर भर्ती आंसर की डाउनलोड करने के लिए सर्वप्रथम ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको "व्यू आंसर की" लिंक पर क्लिक करना है।
- इसके बाद Download Answer Keys के नीचे बुकलेट पर क्लिक करें।
- उत्तर कुंजी डाउनलोड करके प्रश्न उत्तरों का मिलान कर लें।
- UP LT Grade Answer Key PDF Link
- नोटिस एवं आपत्ति दर्ज करने का प्रारूप डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
आंसर की पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण यूपीपीएससी की ओर से गठित विशेषज्ञों की टीम द्वारा किया जायेगा। अगर आपके द्वारा किया गया दावा सही पाया जाता है तो उसके अंक प्रदान किये जायेंगे।
इन डेट्स में हुआ था एग्जाम
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से ओर से एलटी ग्रेड टीचर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 6 एवं 7 दिसंबर 2025 को राज्य के विभिन्न मंडल मुख्यालयों पर आयोजित की गई थी। इस भर्ती के माध्यम से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों (एलटी ग्रेड) के 7466 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं।
