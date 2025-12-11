UP LT Grade Answer Key PDF: यूपी एलटी ग्रेड टीचर भर्ती आंसर की जारी, यहां दिए लिंक से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (UPPSC) की ओर से एलटी ग्रेड टीचर भर्ती 2025 परीक्षा के लिए आंसर की (UPPSC LT Grade Answer Key) जारी कर दी गई गई है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा में भाग लिया था वे तुरंत ही यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की में प्रश्न के साथ ही उससे संबंधित आंसर दिया गया है। अभ्यर्थी इससे अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकते।

इस डेट तक आपत्ति दर्ज करने का मौका अभ्यर्थी उत्तर कुंजी एवं क्वेश्चन बुकलेट से प्रश्न उत्तरों का मिलान कर लें। इस दौरान अगर वे इसमें दिए किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वे 16 दिसंबर 2025 तक डाक के माध्यम से सांय 5 बजे तक निर्धारित काउंटर पर जमा करवा सकते हैं।