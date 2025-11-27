Language
    UP LT Grade Admit Card 2025 Link: यूपीपीएससी एलटी ग्रेड टीचर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, एक क्लिक में यहां करें डाउनलोड

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 09:41 AM (IST)

    यूपीपीएससी की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड (UPPSC LT Grade Teacher Admit Card 2025) जारी कर दिए गए हैं जिसे अभ्यर्थी वेबसाइट या इस पेज पर दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम 6 दिसंबर से 25 जनवरी 2026 तक आयोजित होगा।

    UP LT Grade Teacher Admit Card 2025 यहां से करें डाउनलोड।

    एजुकेशन डेस्क नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड टीचर भर्ती 2025 में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (UPPSC) की ओर से एडमिट कार्ड (UPPSC LT Grade Admit Card 2025) डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। आवेदनकर्ता हॉल टिकट तुरंत ही यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी। 

    इन डेट्स में होगी परीक्षा

    उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से दी गई डिटेल के मुताबिक एलटी ग्रेड टीचर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 6, 7 एवं 21 दिसंबर 2025 और 17, 18, 24, 25 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि अभी एडमिट कार्ड केवल 6 एवं 7 दिसंबर की परीक्षा के लिए जारी हुए हैं, अन्य डेट्स की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किये जायेंगे।

    एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स

    • यूपी टीचर भर्ती एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर uppsc.up.nic.in विजिट करें।
    • होम पेज पर रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड में एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
    • अब आपको जिस विषय/ पद के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है उससे संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
    • नए पेज पर कैंडिडेट OTR नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करके कैप्चा कोड भरकर Download Admit Card पर क्लिक करें।
    • अब आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।

    UPPSC LT Grade Admit Card 2025 Download - डायरेक्ट लिंक 

    UP LT Grade Admit Card 2025

    अभ्यर्थी ध्यान रखें कि वे जब भी परीक्षा देने केंद्र पर जाएं तो एडमिट कार्ड की प्रति, वैलिड ओरिजिनल पहचान पत्र एवं दो कलर्ड फोटोग्राफ साथ लेकर जाएं। बिना प्रवेश पत्र एवं पहचान पत्र के आपको परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी और आप एग्जाम देने से वंचित हो जायेंगे।
    इस भर्ती के माध्यम कुल 7666 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से राजकीय विद्यालयों के अंतर्गत पुरुष शाखा हेतु 4860 पद और महिला शाखा हेतु 2525 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसके अलावा दिव्यांगजन सशक्तिकरण के अंतर्गत कुल 81 पदों पर भर्ती की जाएगी।

