UP Lekhpal Vacancy 2026: इस बार लेखपाल की परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे गणित से सवाल, रजिस्ट्रेशन 29 से होंगे स्टार्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से लेखपाल के कुल 7994 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक यूपीएसएसएससी की ओर से लेखपाल के पदों पर आवेदन प्रक्रिया 29 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 28 जनवरी, 2025 तक इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा, इस बार यूपीएसएसएससी ने लेखपाल की लिखित परीक्षा के लिए गणित को सिलेबस को हटा दिया है। यानी इस बार लेखपाल की लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से गणित विषय के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे।

सिलेबल में बदलाव इस बार यूपीएसएसएससी की ओर से लेखपाल की लिखित परीक्षा के लिए सिलेबस में बदलाव किया गया है। ऐसे में जो उम्मीदवार इस बार लेखपाल के पदों पर आवेदन करने वाले हैं, उन्हें अब नए सिलेबस के अनुसार ही परीक्षा की तैयारी करनी होगी। बता दें, इस बार लेखपाल के सिलेबस से गणित विषय को हटा दिया गया है। अब लेखपाल की परीक्षा में उम्मीदवारों से गणित विषय से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे।

लेखपाल परीक्षा का सिलेबस इस बार लेखपाल सिलेबस में पूरी तरह से बदलाव किया गया है। बता दें, इस बार ग्राम्य समाज विषय से पांच अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि हर बार इस सेक्शन से 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाते थे। साथ ही इस बार लेखपाल के सिलेबस में कंप्यूटर आईटी, उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान विषय को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा, पहले सामान्य हिंदी विषय से 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि इस बार सामान्य हिंदी विषय में भी बदलाव किया गया है। अब उम्मीदवारों से हिंदी विषय से 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे।