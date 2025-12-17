Language
    UP Lekhpal Vacancy 2026: इस बार लेखपाल की परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे गणित से सवाल, रजिस्ट्रेशन 29 से होंगे स्टार्ट

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 06:58 PM (IST)

    यूपीएसएसएससी की ओर से उन उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जिन्हें गणित विषय से डर लगता है। दरअसल लेखपाल के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिके ...और पढ़ें

    UP Lekhpal Vacancy 2026: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से लेखपाल के कुल 7994 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक यूपीएसएसएससी की ओर से लेखपाल के पदों पर आवेदन प्रक्रिया 29 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 28 जनवरी, 2025 तक इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा, इस बार यूपीएसएसएससी ने लेखपाल की लिखित परीक्षा के लिए गणित को सिलेबस को हटा दिया है। यानी इस बार लेखपाल की लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से गणित विषय के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे।

    सिलेबल में बदलाव

    इस बार यूपीएसएसएससी की ओर से लेखपाल की लिखित परीक्षा के लिए सिलेबस में बदलाव किया गया है। ऐसे में जो उम्मीदवार इस बार लेखपाल के पदों पर आवेदन करने वाले हैं, उन्हें अब नए सिलेबस के अनुसार ही परीक्षा की तैयारी करनी होगी। बता दें, इस बार लेखपाल के सिलेबस से गणित विषय को हटा दिया गया है। अब लेखपाल की परीक्षा में उम्मीदवारों से गणित विषय से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे।

    लेखपाल परीक्षा का सिलेबस

    इस बार लेखपाल सिलेबस में पूरी तरह से बदलाव किया गया है। बता दें, इस बार ग्राम्य समाज विषय से पांच अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि हर बार इस सेक्शन से 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाते थे। साथ ही इस बार लेखपाल के सिलेबस में कंप्यूटर आईटी, उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान विषय को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा, पहले सामान्य हिंदी विषय से 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि इस बार सामान्य हिंदी विषय में भी बदलाव किया गया है। अब उम्मीदवारों से हिंदी विषय से 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे।

    आवेदन करने के लिए जरूरी योग्यता

    जो उम्मीदवार यूपी लेखपाल के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास यूपी पीईटी परीक्षा का स्कोरकार्ड होना चाहिए। इसके अलावा, इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए। 

