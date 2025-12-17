Language
    IBPS RRB PO Prelims Result 2025: जल्द जारी होगा आरआरबी पीओ प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट, इस दिन होगी मुख्य परीक्षा

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 03:43 PM (IST)

    आईबीपीएस की ओर से IBPS RRB PO प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंग ...और पढ़ें

    IBPS RRB PO Prelims Result 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) की ओर से आयोजित IBPS RRB PO प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे और अब रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वे जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे। आईबीपीएस की ओर से पीओ प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 22 और 23 नवंबर, 2025 को किया गया था। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेश नबंर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।

    IBPS RRB PO Prelims Result 2025: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट

    आईबीपीएस की ओर से रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे।

    • रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर विजिट करना होगा।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर IBPS RRB PO Prelims 2025 Result लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नबंर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।
    • लॉगिन क्रेडेंशियल को जमा करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इस दिन होगी मुख्य परीक्षा

    प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में भाग ले सकेंगे। मुख्य परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 28 दिसंबर, 2025 को किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों से रीजनिंग, कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य जागरूकता, अंग्रेजी, हिंदी और न्यूमेरिकल एबिलिटी विषय से 200 अंकों के 200 बहुविकल्पीयय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे निर्धारित की गई है।

    आईबीपीएस की ओर से प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट से संबंधित नई अपडेट के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें। 

