BPSC 70th Mains Result 2025: बीपीएससी 70th इंटरव्यू के लिए 5401 सफल, 2035 पदों पर होगा चयन, मेंस रिजल्ट PDF यहां करें डाउनलोड
बीपीएससी की ओर से 70वीं मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है। अभ्यर्थी सफल उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट या इस पेज पर दिए PDF लिंक पर ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता मुख्य परीक्षा का रिजल्ट (BPSC 70th Mains Result) घोषित कर दिया गया है। नतीजों की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर PDF फॉर्मेट में हुई है। मेंस एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवार तुरंत ही वेबसाइट या इस पेज से मेरिट लिस्ट डाउनलोड करके अपना परिणाम जांच सकते हैं।
इंटरव्यू के लिए 5401 अभ्यर्थियों का चयन
बीपीएससी की ओर से जारी मेरिट लिस्ट में सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर दर्ज हैं। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 5401 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किये गए हैं। कुल शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवारों में से 2035 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने की स्टेप्स
- बीपीएससी 70th मेंस एग्जाम मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर Important Announcements में जाकर रिजल्ट से संबंधित पीडीएफ पर क्लिक करना होगा।
- अब रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा।
- इसमें आप अपना अनुक्रमांक (रोल नंबर) चेक कर सकते हैं।
इन पदों के लिए भी रिजल्ट हुआ जारी
बीपीएससी की ओर से संयुक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा के साथ ही बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है। इन पदों के लिए क्रमशः 32 एवं 16 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए चयनित किया गया है। दोनों ही पदों के लिए मेरिट लिस्ट नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
- Child Development Project Officer Main (Written) Competitive Examination Result PDF
- Financial Administrative Officer and equivalent main (written) competitive examination PDF
इंटरव्यू शेड्यूल जल्द होगा जारी
इंटरव्यू के लिए सफल अभ्यर्थियों के लिए शेड्यूल जल्द ही जारी कर दिया जायेगा। साक्षात्कार से कुछ दिन पूर्व अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे।
