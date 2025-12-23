UP Homeguard Exam Date 2026: उत्तर प्रदेश होम गार्ड भर्ती एग्जाम शेड्यूल जारी, इन डेट्स में होगी परीक्षा
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) द्वारा यूपी होम गार्ड पदों के लिए परीक्षा का आयोजन 25, 26 एवं 27 अप्रैल 2026 को करवाया जायेगा। इस ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) की ओर से होम गार्ड भर्ती के लिए आवेदन 18 नवंबर से 17 दिसंबर 2025 तक लिए गए थे। अब पुलिस बोर्ड की ओर से इस वैकेंसी के लिए एग्जाम डेट की घोषणा कर दी गई है। यूपीपीबीपीबी की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी साझा की गई है।
कब होगी परीक्षा
बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए परीक्षा का आयोजन (UP Homeguard Exam Kab Hoga) 25, 26 एवं 27 अप्रैल 2026 को करवाया जायेगा।
एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से कुछ दिन पूर्व होंगे जारी
सभी आवेदनकर्ताओं के लिए परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से कुछ दिन पूर्व ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे। सभी उम्मीदवार लॉग इन डिटेल दर्ज करके ऑनलाइन ही प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे, डाक या अन्य माध्यम से हॉल टिकट नहीं भेजे जायेंगे।
चयन प्रक्रिया
इस भर्ती में चयन के लिए पहले लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। लिखित परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र 100 अंकों के लिए जिसे हल करने के लिए 2 घंटे का समय प्रदान किया जायेगा। जो अभ्यर्थी रिटेन टेस्ट में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त कर लेंगे वे फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।
फिजिकल टेस्ट के लिए योग्यता
इस भर्ती में चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा एवं फिजिकल टेस्ट से गुजरना होगा। फिजिकल टेस्ट में पुरुष उम्मीदवारों को 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी होगी वहीं महिला उम्मीदवारों को 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में होम गार्ड के 41,424 रिक्त पदों को भरने के लिए यह भर्ती निकाली गई थी। इससे जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
