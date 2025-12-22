UP Police Vacancy 2025: नए साल पर यूपी में कॉन्स्टेबल जेल वार्डर भर्ती का मिल सकता है तोहफा, 25 हजार पदों पर लिए जाएंगे आवेदन

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर (कॉन्फिडेंशियल), असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (क्लर्क/ अकाउंट्स) एवं पदों भर्ती के लिए आवेदन 20 दिसंबर से स्टार्ट हो गए हैं जो 19 जनवरी 2026 तक जारी रहेंगे। जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

इन सबके अलावा राज्य में कॉन्स्टेबल और जेल जेल वार्डर के 25 हजार रिक्त पदों पर भी भर्ती होने वाली है। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की ओर से जारी किये गए कैलेंडर के मुताबिक नवंबर माह में कॉन्स्टेबल पदों के लिए आवेदन स्टार्ट होने वाले थे लेकिन अब तक नहीं हो सके। अब उम्मीद है की यूपीपीआरपीबी की ओर से नए साल के मौके पर युवाओं को 25 हजार रिक्त पदों की भर्ती का तोहफा दिया जा सकता है।

कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन के लिए योग्यता यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं पास होना चाहिए। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम एवं अधिकतम आयु पुरुष अभ्यर्थियों की 22 वर्ष एवं महिला अभ्यर्थियों की 25 वर्ष से ज्यादा न हो। राज्य के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमनुसार छूट दी जाएगी।

भर्ती विवरण प्राप्त जानकारी के मुताबिक यूपी पुलिस विभाग की ओर से पुलिस कॉन्स्टेबल, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, पीएसी की महिला वाहिनी, घुड़सवार पुलिस के 22 हजार पदों पर वहीं जेल वार्डर के 2800 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी।