UP Home Guard Correction Date: यूपी होम गार्ड आवेदन में करेक्शन स्टार्ट, इस डेट तक फॉर्म में सुधार का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) की ओर से होम गार्ड भर्ती के लिए आवेदन 18 नवंबर से 17 दिसंबर 2025 तक लिए गए थे। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है और फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की गलती हो गई है उनको यूपीपीबीपीबी की ओर से उसमे सुधार का एक मौका दिया गया है।

बोर्ड की ओर से फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो 18 दिसंबर से ओपन कर दी गई है जो निर्धारित अंतिम तिथि 21 दिसंबर 2025 प्रातः 6 बजे तक खुली रहेगी। अभ्यर्थी तय डेट्स के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से संशोधन कर सकते हैं।

फॉर्म में संशोधन करने का तरीका पुलिस बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर फॉर्म में सुधार के लिए स्टेप्स दी गई हैं। अधिसूचना के मुताबिक "अभ्यर्थी द्वारा बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर इस निमित्त दिये गये लिंक apply.upprpb.in पर जाकर रजिस्टर्ड अकाउंट क्रेडेंशियल अथवा आधार आई०डी० अथवा डिजीलॉकर के माध्यम से अपने अकाउंट में लॉगिन करके इसमें दिये गये Application History के Modify Details टैब/सेक्शन में जाकर अपने विवरण में संशोधन (Modification) कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र में OTR से प्राप्त किये गये (Fetch) विवरण तथा अपलोडेड फोटो को संशोधित नहीं कर सकेंगें।

UP Home Guard Correction window Link 1 दिसंबर से पहले आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए 01 दिसंबर 2025 से पहले ऑनलाइन आवेदन किया गया है उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के बिन्दुः 15-घोषणा के "अतिरिक्त विवरण' के उपबिन्दु-2 एवं 5 में 'Yes' और 'No' के दिये गये विकल्प का चयन किया जा सकता है।