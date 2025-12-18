UP Home Guard Correction Date: यूपी होम गार्ड आवेदन में करेक्शन स्टार्ट, इस डेट तक फॉर्म में सुधार का मौका

Language
    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 12:26 PM (IST)

    UPPBPB द्वारा उत्तर प्रदेश होम गार्ड भर्ती आवेदन पत्र में संशोधन के लिए करेक्शन विंडो खुल गई है जो 21 दिसंबर सुबह 6 बजे तक ओपन रहेगी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) की ओर से होम गार्ड भर्ती के लिए आवेदन 18 नवंबर से 17 दिसंबर 2025 तक लिए गए थे। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है और फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की गलती हो गई है उनको यूपीपीबीपीबी की ओर से उसमे सुधार का एक मौका दिया गया है।
    बोर्ड की ओर से फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो 18 दिसंबर से ओपन कर दी गई है जो निर्धारित अंतिम तिथि 21 दिसंबर 2025 प्रातः 6 बजे तक खुली रहेगी। अभ्यर्थी तय डेट्स के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से संशोधन कर सकते हैं।

    फॉर्म में संशोधन करने का तरीका

    पुलिस बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर फॉर्म में सुधार के लिए स्टेप्स दी गई हैं। अधिसूचना के मुताबिक "अभ्यर्थी द्वारा बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर इस निमित्त दिये गये लिंक apply.upprpb.in पर जाकर रजिस्टर्ड अकाउंट क्रेडेंशियल अथवा आधार आई०डी० अथवा डिजीलॉकर के माध्यम से अपने अकाउंट में लॉगिन करके इसमें दिये गये Application History के Modify Details टैब/सेक्शन में जाकर अपने विवरण में संशोधन (Modification) कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र में OTR से प्राप्त किये गये (Fetch) विवरण तथा अपलोडेड फोटो को संशोधित नहीं कर सकेंगें।

    1 दिसंबर से पहले आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना
    जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए 01 दिसंबर 2025 से पहले ऑनलाइन आवेदन किया गया है उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के बिन्दुः 15-घोषणा के "अतिरिक्त विवरण' के उपबिन्दु-2 एवं 5 में 'Yes' और 'No' के दिये गये विकल्प का चयन किया जा सकता है।

    आवेदन पत्र में संशोधन (Modification) करने में आ रहीं किसी भी समस्या के निराकरण हेतु अभ्यर्थी इस हेल्प लाइन नम्बर 1800 9110 005 पर प्रातः 10 बजे से सायं 7 बजे के मध्य संपर्क कर सकते है।
    आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में होम गार्ड के 41,424 रिक्त पदों को भरने के लिए यह भर्ती निकाली गई थी। इससे जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

