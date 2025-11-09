UP Board 10th Time Table 2026: यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी से होंगी स्टार्ट, जानें किस डेट में किस विषय की होगी परीक्षा
उत्तर प्रदेश बोर्ड की ओर से कक्षा दसवीं के लिए टाइम टेबल (UP Board Date Sheet 2026 Class 10) जारी कर दिया गया है। डेटशीट के मुताबिक हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 18 फरवरी से 12 मार्च 2025 तक करवाया जायेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम जनवरी/ फरवरी में संपन्न होंगे।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश (UPMSP) की ओर से यूपी बोर्ड 10वीं परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। डेटशीट के अनुसार उत्तर प्रदेश में दसवीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत 18 फरवरी 2026 से की जाएगी। 10th क्लास का पहला पेपर हिंदी, प्रारंभिक हिंदी का आयोजित किया जायेगा। क्लास 10th का अंतिम पेपर 12 मार्च को कृषि विषय का आयोजित किया जायेगा।
डेट एवं सब्जेक्ट के अनुसार पूरा टाइम टेबल यहां से करें चेक
उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए दोनों ही कक्षाओं को मिलाकर 5230297 छात्र-छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। हाई स्कूल में 2750945 स्टूडेंट्स पंजीकृत हैं जिसमें से 1438683 बालक एवं 1312263 बालिकाएं रजिस्टर्ड हैं। ये सभी छात्र नीचे टेबल से जान सकते हैं कि किस डेट में किस विषय की परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।
UP Board 10th Date Sheet 2025
|परीक्षा की तिथि
|पहली शिफ्ट/विषय
|दूसरी पाली/सब्जेक्ट
|18 फरवरी 2026
|हिंदी
|प्रारंभिक हिंदी
|19 फरवरी 2026
|कंप्यूटर
|सिलाई
|20 फरवरी 2026
|सामाजिक विज्ञान
|-
|21 फरवरी 2026
|
गृहविज्ञान (केवल बालिकाओं के लिये), गृहविज्ञान (केवल बालकों के लिये तथा उन बालिकाओं के लिये जिन्होंने इसे अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया है)
|-
|23 फरवरी 2026
|अंग्रेजी
|इलेक्ट्रीशियन, हेल्थ केयर,आटोमोबाइल, सोलर सिस्टम रिपेयर, प्लम्बर, सुरक्षा आई०टी०/ आई०टी०ई०एस०, मोबाइल रिपेयर, आपदा प्रबन्धन, रिटेल ट्रेडिंग (खुदरा व्यापार)
|24 फरवरी 2026
|एनसीसी (NCC)
|मानव विज्ञान
|25 फरवरी 2026
|विज्ञान
|-
|26 फरवरी 2026
|गुजराती, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, आसामी, मराठी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, नेपाली
|-
|27 फरवरी 2026
|गणित
|-
|28 फरवरी 2026
|संस्कृत
|संगीत वादन
|07 मार्च 2026
|वाणिज्य
|-
|09 मार्च 2026
|उर्दू
|-
|10 मार्च 2026
|चित्रकला, रंजनकला
|-
|11 मार्च 2026
|संगीत गायन
|पाली, अरबी, फारसी
|12 मार्च 2026
|कृषि
|-
UP Board Time Table 2026 PDF डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
दो शिफ्ट में परीक्षा का किया जायेगा आयोजन
आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की ओर से हाई स्कूल की परीक्षाओं का आयोजन 2 पालियों में करवाया जायेगा। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक संपन्न करवाई जाएंगी।
एडमिट कार्ड स्कूल से होंगे प्राप्त
यूपी बोर्ड हाई स्कूल 2026 परीक्षाओं में भाग लेने जा रहे छात्रों के एडमिट कार्ड एग्जाम शुरू होने से कुछ दिन पहले आपके स्कूल में भेज दिए जाएंगे। सभी छात्र छात्राएं अपने स्कूल में जाकर क्लास टीचर/ प्रिंसिपल से संपर्क करके अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे।
सभी छात्र ध्यान रखें कि वे एग्जाम सेंटर पर अपना प्रवेश पत्र अवश्य साथ लेकर जाएं, एडमिट कार्ड नहीं होने की स्थिति में आपको परीक्षा में बैठने से रोक दिया जाएगा।
