Uniraj Admit Card 2025 Link: राजस्थान यूनिवर्सिटी यूजी-पीजी व डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए एडमिट कार्ड जारी, यहां करें डाउनलोड

    Updated: Tue, 16 Dec 2025 12:30 PM (IST)

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत छात्रों के लिए बड़ी खबर है। विश्वविद्यालय की ओर से विभिन्न यूजी- पीजी व डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। स्टूडेंट्स अपना प्रवेश पत्र तुरंत ही यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट erp.univraj.org पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट्स को लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।

    ABC ID कर लें अपडेट

    वेबसाइट पर दी गई डिटेल के मुताबिक जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया के दौरान अपनी एबीसी आईडी अपडेट नहीं की थी, उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे अपने खाते में लॉग इन करके और प्रोफाइल संपादित करके अपनी एबीसी आईडी अपडेट करें। छात्र डेटा में एबीसी आईडी के अभाव में, ऐसे उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र रोके जा सकते हैं।

    एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स

    • राजस्थान यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड (Uniraj Admit Card 2025) डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट erp.univraj.org पर जाएं।
    • वेबसाइट के होम पेज पर एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
    • इसके बाद लॉग इन डिटेल दर्ज करें।
    • अब प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।

    ऑफिशियल वेबसाइट: erp.univraj.org

    सभी छात्र ध्यान रखें कि वे परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड की प्रति अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं। बिना एडमिट कार्ड के आपको परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

    टाइम टेबल भी वेबसाइट से कर सकते हैं डाउनलोड

    सभी छात्रों की जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट पर सभी प्रोग्राम्स के लिए डेट शीट जारी की जा चुकी है। छात्र वेबसाइट पर विजिट करके टाइम टेबल चेक करने के साथ ही डेटशीट डाउनलोड भी कर सकते हैं। अधिक डिटेल के लिए छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

