Uniraj Admit Card 2025 Link: राजस्थान यूनिवर्सिटी यूजी-पीजी व डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए एडमिट कार्ड जारी, यहां करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत छात्रों के लिए बड़ी खबर है। विश्वविद्यालय की ओर से विभिन्न यूजी- पीजी व डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। स्टूडेंट्स अपना प्रवेश पत्र तुरंत ही यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट erp.univraj.org पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट्स को लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।

ABC ID कर लें अपडेट वेबसाइट पर दी गई डिटेल के मुताबिक जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया के दौरान अपनी एबीसी आईडी अपडेट नहीं की थी, उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे अपने खाते में लॉग इन करके और प्रोफाइल संपादित करके अपनी एबीसी आईडी अपडेट करें। छात्र डेटा में एबीसी आईडी के अभाव में, ऐसे उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र रोके जा सकते हैं।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स राजस्थान यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड (Uniraj Admit Card 2025) डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट erp.univraj.org पर जाएं।

वेबसाइट के होम पेज पर एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

इसके बाद लॉग इन डिटेल दर्ज करें।

अब प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट: erp.univraj.org