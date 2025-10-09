UKPSC PCS Result 2025: उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम रिजल्ट घोषित, कटऑफ, मार्क्स, फाइनल आंसर की यहां से करें डाउनलोड
यूकेपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। नतीजे जारी होने के साथ ही आयोग की ओर से कटऑफ, मार्क्स, फाइनल आंसर की भी जारी कर दी गई है। इस एग्जाम में सफल होने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। मेंस एग्जाम 6 से 9 दिसंबर के बीच आयोजित होगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) की ओर से उत्तराखंड सम्मिलित राज्य (सिविल) प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 प्रीलिम रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन भी उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था वे तुरंत ही यूकेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है जिसमें सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर दर्ज हैं। जो अभ्यर्थी प्रीलिम एग्जाम में सफल हुए हैं वे मुख्य परीक्षा में भाग लेने के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।
रिजल्ट के साथ कटऑफ, मार्क्स एवं फाइनल आंसर की जारी
नतीजे जारी होने के साथ ही यूकेपीएससी की ओर से कैटेगरी वाइज कटऑफ, फाइनल उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मार्क्स भी जारी कर दिए गए हैं जिसे अभ्यर्थी इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि प्रारम्भिक परीक्षा दिनाकं 29 जून, 2025 को आयोजित की गयी तथा 15 अभ्यर्थियों के लिए द्वितीय प्रश्नपत्र सामान्य बुद्धिमत्ता के लिए पुनः परीक्षा दिनाकं 10 सितंबर 2025 को आयोजित की गई।
रिजल्ट, मार्क्स ऐसे करें चेक
- यूकेपीएससी पीसीएस प्रीलिम रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर Result बॉक्स में क्लिक करें।
- अब अब Uttarakhand Combined State Civil/Upper Subordinate Services Examination-2025 के आगे रिजल्ट, मार्क्स के सामने दिए पीडीएफ पर क्लिक करें।
- अब नतीजे स्क्रीन पर ओपन हो जायेंगे जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही डाउनलोड कर सकते हैं।
UKPSC PCS Result 2025
मुख्य परीक्षा 6 से 9 दिसंबर के बीच होगी आयोजित
यूकेपीएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के मुताबिक "प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिये मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा करने हेतु आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर लिंक खोला जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश आयोग की वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित किये जायेगें। मुख्य (लिखित) परीक्षा का आयोजन दिनांक 06 से 09 दिसम्बर, 2025 की अवधि में किया जाना निर्धारित है।"
एग्जाम में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से कुछ दिन पूर्व डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे। मेंस एग्जाम के बाद सफल अभ्यर्थियों को अंतिम चरण इंटरव्यू में शामिल होना होगा। इसके बाद अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। इस भर्ती के माध्यम से कुल 123 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
