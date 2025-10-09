UKPSC PCS Result 2025: उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम रिजल्ट घोषित, कटऑफ, मार्क्स, फाइनल आंसर की यहां से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) की ओर से उत्तराखंड सम्मिलित राज्य (सिविल) प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 प्रीलिम रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन भी उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था वे तुरंत ही यूकेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है जिसमें सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर दर्ज हैं। जो अभ्यर्थी प्रीलिम एग्जाम में सफल हुए हैं वे मुख्य परीक्षा में भाग लेने के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।

रिजल्ट के साथ कटऑफ, मार्क्स एवं फाइनल आंसर की जारी नतीजे जारी होने के साथ ही यूकेपीएससी की ओर से कैटेगरी वाइज कटऑफ, फाइनल उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मार्क्स भी जारी कर दिए गए हैं जिसे अभ्यर्थी इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि प्रारम्भिक परीक्षा दिनाकं 29 जून, 2025 को आयोजित की गयी तथा 15 अभ्यर्थियों के लिए द्वितीय प्रश्नपत्र सामान्य बुद्धिमत्ता के लिए पुनः परीक्षा दिनाकं 10 सितंबर 2025 को आयोजित की गई।