UKMSSB Health Worker Vacancy 2025: हेल्थ वर्कर के पदों पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, 60 हजार से अधिक मिलेगा वेतन

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की ओर से हेल्थ वर्कर परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार उत्तराखंड में बतौर हेल्थ वर्कर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। बता दें, उत्तराखंड में हेल्थ वर्कर के 180 पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही इन पदों पर आवेदन करने व ऑनलाइन फीस भुगतान करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वेतनमान हेल्थ वर्कर के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। आयु-सीमा उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जुलाई, 2025 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी।