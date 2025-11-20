UKMSSB Health Worker Vacancy 2025: हेल्थ वर्कर के पदों पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, 60 हजार से अधिक मिलेगा वेतन
उत्तराखंड में हेल्थ वर्कर के पदों पर आवेदन आज यानी 20 नवंबर से शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की ओर से हेल्थ वर्कर परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार उत्तराखंड में बतौर हेल्थ वर्कर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। बता दें, उत्तराखंड में हेल्थ वर्कर के 180 पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही इन पदों पर आवेदन करने व ऑनलाइन फीस भुगतान करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें।
वेतनमान
हेल्थ वर्कर के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।
आयु-सीमा
उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जुलाई, 2025 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी।
UKMSSB Health Worker Vacancy 2025: ऐसे करें आज ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
जो उम्मीदवार उत्तराखंड में हेल्थ वर्कर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
- हेल्थ वर्कर के पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशिल वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'Apply Now' लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद 'Health Worker (FEMALE) Examination- 2025' पर क्लिक करें।
- इसके बाद मांगी गई जानकारी को ध्यान से भर लें।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
एप्लीकेशन फीस
आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान करना अनिवार्य है। सामान्य व ओबीसी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 300 रुपये, ईडब्ल्यूएस, एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 150 रुपये निर्धारित की गई है। बता दें, एप्लीकेशन फीस का भुगतान न करने पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।