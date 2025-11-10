Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UGC NET December 2025: यूजीसी नेट करेक्शन विंडो ओपन, 12 नवंबर तक फॉर्म में सुधार का मौका, इस डेट में होगी परीक्षा

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 11:27 AM (IST)

    एनटीए की ओर से यूजीसी नेट एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन के लिए विंडो ओपन कर दी गई है जो 12 नवंबर तक खुली रहेगी। जिन अभ्यर्थियों से फॉर्म भरने में गलती हो गई है वे तय तिथि के अंदर ऑनलाइन माध्यम से सुधार कर लें। परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक करवाया येगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    UGC NET DEC 2025: 12 नवंबर तक फॉर्म में त्रुटि सुधार का मौका।  

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो आज यानी 10 नवंबर से ओपन कर दी गई है जो 12 नवंबर रात्रि 11 बजकर 55 मिनट तक ओपन रहेगी। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों से आवेदन करते समय गलती हो गई है और वे इसमें सुधार करना चाहते हैं तो निर्धारित डेट्स के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर फॉर्म में त्रुटि सुधार कर सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किन फील्ड में किया जा सकता है सुधार

    एनटीए की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, माता का नाम एवं पिता के नाम में बदलाव कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम, जेंडर, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्थाई या पत्राचार पता और एग्जाम सिटी में चेंजमेन्ट नहीं कर सकते हैं।

    कैसे करें फॉर्म में सुधार

    • यूजीसी नेट फॉर्म में करेक्शन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाएं।
    • वेबसाइट के होम पेज पर लेटेस्ट न्यूज में Correction Window for UGC-NET DEC 2025 is LIVE! पर क्लिक करें।
    • मांगी गई डिटेल भरकर लॉग इन करें।
    • जिन फील्ड्स में सुधार किया जा सकता है उनको सेलेक्ट करके सही जानकारी भरें।
    • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें।
    • अंत में अभ्यर्थी फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

    UGC NET DEC 2025 Correction Window Link

    आवेदन पत्र से जुड़ी या अन्य किसी बीच जानकारी के लिए अभ्यर्थी हेल्प लाइन नंबर 011 - 40759000 अथवा ईमेल ugcnet@nta.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं।

    NTA UGC NET correction 2025 notice

    इन डेट्स में होना है एग्जाम

    एनटीए की ओर से यूजीसी नेट एग्जाम का आयोजन 31 दिसंबर 2025 से लेकर 7 जनवरी 2026 तक करवाया जायेगा। एग्जाम के लिए सिटी स्लिप परीक्षा तिथि से 10 दिन पूर्व और एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4 दिन पूर्व जारी किये जायेंगे।

    यह भी पढ़ें- UP Home Guard Bharti 2025: यूपी पुलिस होम गार्ड भर्ती के लिए OTR रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, चेक करें आवेदन से जुड़ी पूरी डिटेल